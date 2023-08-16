SwebbTV: шведская армия стоит на защите интересов глобалистов, а не собственной страны

Шведские вооружённые силы ориентированы в первую очередь не на оборону североевропейского королевства и своего народа, а на защиту интересов глобалистов. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в передаче SwebbTV. По его словам, Швеция вступает в военный блок НАТО, в то время как полным ходом идёт старательное уничтожение национальной идентичности шведов, поскольку все они должны чувствовать себя гражданами «мирового мафиозного общества».

В начале июля шведское правительство объявило о передаче контроля над обороной страны НАТО, напоминает SwebbTV. По мнению аналитика Ларса Берна, вооружённые силы Швеции больше не сосредоточены на обороне шведского народа, а привержены защите глобализма или «мировой экономической мафии». Именно поэтому Швеция вступает в НАТО, ведь Североатлантический альянс был создан глобалистами и полностью управляется Соединёнными Штатами.

В то же время сами США — это олигархия под управлением тех же глобалистов, и чтобы укрепить свою мощь, ими был создан военный блок, который должен был быть упразднён после развала Советского Союза. Однако НАТО стало втягивать в свои ряды другие страны — и теперь в его состав войдёт Швеция. Теперь же интересы шведского народа для Вооружённых сил Швеции отходят на второй план перед защитой интересов глобалистов.

По словам Берна, глобализм заключается в том, чтобы «стереть все национальные границы в мире и получить контроль над всеми природными ресурсами». «Глобалистам важно стереть нашу национальную идентичность, мы не должны чувствовать себя шведами. Мы должны почувствовать себя гражданами «мирового мафиозного общества», — пояснил Берн в передаче SwebbTV.

Однако Швеция ещё не стала членом НАТО. Как оказалось, трудно удовлетворить всех одновременно. Мусульманские страны бунтуют против Швеции после сожжения Корана. Турции ещё только предстоит ратифицировать заявку североевропейской страны на вступление в военный блок.

«Шведские политики — такие идиоты, что это невозможно описать», — возмущается Ларс Берн в эфире SwebbTV. По его мнению, они пытаются усидеть на нескольких стульях одновременно, и у них это не получается, ведь шведы впустили к себе в страну 1 млн верующих мусульман, которые продолжают исповедовать свою религию и хотят, чтобы шведы относились с уважением к их религии. В то же время шведское правительство поощряет и продвигает ЛГБТ-движение, которое как «красная тряпка» раздражает верующих мусульман, а также некоторых христиан.

По мнению Берна, эти вещи не сочетаются и ведут к столкновению в шведском обществе, что создаст огромные конфликты в будущем. Первым тревожным сигналом этому послужили сожжения Корана, которые могут привести к тому, что мусульманские страны по всему миру, которые скоро будут представлять 2 млрд человек, станут враждебными по отношению к Швеции. В то же время Швеция чрезвычайно зависит от экспорта и своими действиями может лишить себя четверти мирового рынка, завершает SwebbTV.