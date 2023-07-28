TV4: с чего начинается НАТО — Швеция намерена предоставить Пентагону свои авиабазы на севере страны

Членство Швеции в НАТО может начаться с размещения американских военных подразделений на северных широтах скандинавского королевства, передаёт телеканал TV4. Начальник авиабазы F21 в городе Лулео Карл-Фредрик Эдстрём убеждён, что для укрепления противовоздушной обороны Северного Калотта требуется присутствие не только шведских военнослужащих.
В июне американские бомбардировщики впервые приземлились на территории Швеции, на авиабазе F21 в Лулео. Теперь это демонстрация того, как может выглядеть членство скандинавской страны в НАТО.
Начальник авиабазы Карл-Фредрик Эдстрём рассказал журналистам телеканала TV4 о том, как американские военнослужащие оценили возможности F21 по временному размещению своих подразделений на северных широтах королевства. Эдстрём также отвечает за то, как шведская система противовоздушной обороны будет интегрирована в военный блок. Геостратегическое положение Швеции между двумя странами НАТО и относительно неблизкое расстояние от границы с Россией говорит в пользу подразделений Североатлантического альянса на севере.
«Мы будем усиленно работать в ближайшие несколько лет над созданием условий для того, чтобы иметь возможность временно размещать подразделения других стран на наших базах», — заявил Эдстрём в эфире телеканала TV4. По оценке шведского офицера, речь идёт о паре сотен человек и о восьми-десяти самолётах, причём число таких подразделений на территории Швеции может быть увеличено.
В минобороны североевропейского государства считают, что пока рано комментировать возможное размещение военных баз или штабов НАТО в Швеции, однако, по данным TV4, Эстерсунд и Лулео являются самыми подходящими городами для этих целей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли населённый пункт Токмак кассетными боеприпасами, в результате чего погибла мирная жительница.
Власти Индии рассматривают возможность создания собственной международной системы обмена финансовой информацией, которая станет альтернативой системы SWIFT, для расчётов в международной торговле в национальной валюте страны.
В ЦОС ФСБ России сообщили о задержании жителя Орловской области, пытавшегося уехать воевать за Украину. Как отмечается, он общался с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о сокращении срока регистрации развода для пар без совместного имущества и детей.
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что решение Министерства молодёжи и спорта Украины о снятии запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами не повлияет на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) выразило готовность предложить странам Африки организацию совместного производства лекарств и вакцин на африканском континенте, заявил заместитель руководителя ФМБА, главный государственный санитарный врач по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России, Игорь Борисевич.
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США столкнутся с небывалым кризисом, если применят ядерное оружие против Северной Кореи. Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждёт от США приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что проект указа о расчётах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен президенту России Владимиру Путину.