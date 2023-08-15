Afrikipresse : «поддерживали правительства, а не население» — эксперт об ответственности Запада за перевороты в Африке

Западу не следует видеть в недавних военных переворотах в ряде африканских стран «невидимую руку» Кремля или ЧВК «Вагнер», пишет французский политолог и специалист по Африке Кристиан Гамботти в статье для Afrikipresse. Эксперт подчёркивает, что неприятие Запада среди африканского населения стало результатом разочарования, накопившегося за многие годы среди людей, недовольных провалами поддерживаемых европейцами правительств.

27 февраля 2023 года в Париже на пресс-конференции, посвящённой партнёрству с Африкой, Эммануэль Макрон заявил о необходимости появления «политики, которая призвана быть не просто переходящей от правительства к правительству, а которая должна полностью взять на себя ответственность за взаимодействие с гражданским обществом из разных стран Африки», пишет на страницах Afrikipresse французский политолог и эксперт по Африке Кристиан Гамботти.

Осознание этого запоздало, но это единственный путь, который позволит избежать повторения военных переворотов и насильственной передачи власти под давлением общественного мнения и улицы, как это случилось в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, в Нигере или Центральноафриканской Республике, уверен специалист. На его взгляд, в недавних путчах не следует видеть «невидимую руку» Кремля или ЧВК «Вагнер». Россия, действительно, сумела воспользоваться возможностями, открывшимися в результате многолетнего роста антизападных настроений среди части населения африканских стран, особенно молодого поколения. «Не обесценил ли Запад сам себя, оказывая поддержку провалившимся гражданским правительствам, неспособным искоренить коррупцию, бороться с бедностью и отсутствием безопасности?» — задаётся вопросом автор.

Гамботти подчёркивает, что неприятие Запада в целом и Франции в частности в части общественного мнения зародилось не в последние месяцы. Его следует рассматривать как результат разочарования, накопившегося за многие годы среди населения, которое не может найти работу, получить медицинскую помощь, жильё, питание или доступ к базовым услугам. Эта нестабильность, «которая вытесняет целые слои африканского населения на обочину жизни», является питательной средой для экспансионистских устремлений Москвы, считает специалист.

В статье, опубликованной 7 августа 2023 года на сайте алжирской газеты El Watan, была затронута проблема задолженности, которая ввергает Африку в пучину нищеты, провоцирующей восстание населения и подпитывающей антифранцузские настроения во франкоязычной Африке. «Там, где салонные геополитики видят только военные путчи, на самом деле следует видеть кульминацию раздражения населения», — подчёркивает эксперт.

При этом западные страны не предлагают никакого решения проблемы, кроме бесконечной реструктуризации африканских долгов и увеличения сроков их погашения при условии структурной трансформации экономики стран, которую некоторые считают ультралиберальной. Поэтому неудивительно, что африканские государства смотрят в сторону БРИКС, который предлагает новое решение, пишет автор.

Претория пригласила 67 стран глобального Юга, в том числе африканские страны, на открытие и отдельные мероприятия саммита БРИКС, который пройдёт 22—24 августа в Йоханнесбурге. «Этот саммит станет трибуной для тех, кто предлагает изменить мир», — отмечает эксперт. Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание быть среди приглашённых, но на сегодняшний день не получил приглашения. Все страны, которые могли бы принять участие в этом саммите, постепенно набирают экономический и геополитический вес. Алжир, Египет, Эфиопия, Бангладеш, Саудовская Аравия, Боливия, Венесуэла — все эти страны официально подали заявку на вступление в ряды БРИКС. Другие государства также проявили интерес к организации. Среди них Турция, Индонезия, Нигерия, Мексика и Бахрейн. Существует также большой интерес к присоединению к Банку Развития БРИКС, который в настоящее время в основном финансируется Китаем.

Запад видит в новом блоке формирование направленного против себя фронта. Полагать, что речь идёт исключительно об экономической войне, было бы ошибкой. «БРИКС — это конкретное выражение многополярного, многокультурного и многоязычного мира, в котором народы заявляют о своём присутствии», — пишет автор. Запад, с его точки зрения, видит только те государства, которые он создал. Ему пора обратиться к населению, для которого государство остаётся абстракцией, делает вывод эксперт.