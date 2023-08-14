Голоса в пользу прекращения конфликта на Украине не смущают правителей демократической Европы, которые готовы защищать Киев до тех пор, пока не умрёт последний украинец, пишет в своей статье для El País первый директор этой газеты Хуан Луис Себриан. Он также отметил, что прямым результатом украинского конфликта стало поглощение Евросоюза — «проекта мира и сотрудничества» — военным альянсом НАТО.
Непосредственным следствием украинского конфликта стало поглощение Европейского союза — проекта мира и сотрудничества на базе законов — военным альянсом НАТО, пишет в своей статье для El País первый директор этой газеты и бывший глава испанского медиаконгломерата Prisa Хуан Луис Себриан.
И получается так, что Запад принимает и даже льстит странам с глубокими демократическими дисбалансами, таким как Венгрия или Польша. Более того, как отмечает автор, Белый дом, похоже, полон решимости обелить даже «тиранический режим Венесуэлы».
То, что украинский конфликт приобрёл хронический характер, имело и другие последствия, такие как создание треугольника между некогда недружественными друг к другу государствами — Ираном, Китаем и Россией, двое из которых являются ядерными державами.
Конфликт также усилил роль такого члена НАТО, как Турция, которую вряд ли можно назвать демократической страной и которая так и не ввела санкции против России.
Такой беспорядок угрожает многосторонним проектам, считает автор.
По мнению Себриана, украинский конфликт — это «заочная война между НАТО и Россией».
«Если мы стремимся к прочному миру в Европе и к тому, чтобы конфликт не перерос в пожар третьей мировой, то никто из них не может быть абсолютным проигравшим. Но голоса в пользу прекращения огня, похоже, не смущают правителей демократической Европы, в том числе и наших, готовых защищать Украину до тех пор, пока не умрёт последний украинец», — пишет Хуан Луис Себриан.
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