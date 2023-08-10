Open Democracy: тренировки НАТО не дают ВСУ «достаточный уровень подготовки» для противостояния России

НАТО не способно подготовить украинских бойцов из-за своего «западного» видения ситуации, утверждает Open Democracy. Они настаивают на своей тактике, которая, по словам экспертов, сильно отличается от того, что нужно Украине. Из-за недооценивания Западом противника и непонимания реальной ситуации «складывается большой риск того, что что-то пойдёт не так во время боевых действий», уверены эксперты.

Тренировки НАТО не могут обеспечить украинским солдатам необходимый уровень подготовки, заявляет Open Democracy. По словам самих бойцов ВСУ, они оказываются недостаточно подготовленными к военным реалиям из-за разницы между военной подготовкой НАТО и внутренних войск.

На сегодняшний день более 60 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку на Западе. Как утверждают эксперты и сами бойцы ВСУ, основная проблема западной подготовки заключается в том, что их инструкторы «никогда не участвовали в подобных конфликтах, да ещё против такого противника, как Россия». Они обучают украинцев на примерах операций НАТО на Ближнем Востоке, где войны всегда велись «в городских условиях», в то время как украинцы «большую часть времени находятся на равнинной местности».

Кроме того, по данным Open Democracy, Запад предоставляет ВСУ далеко не полноценные тренировки: «в настоящее время НАТО может предложить украинским солдатам только базовую подготовку, перекладывая бремя жизненно важной боевой подготовки на Украину», отмечают эксперты. Из-за нехватки времени второй этап обучения либо вовсе не осуществляется, либо проходит не в полном объёме как на Украине, так и на Западе.

Ещё один недостаток западной подготовки заключается в неполном понимании Западом всей картины, утверждают бойцы ВСУ: «Я не хочу сказать ничего против наших партнёров, но они не совсем понимают нашу ситуацию», — заявляет старший сержант разведки ВСУ под псевдонимом Голландец. Как отмечает Open Democracy, силы НАТО, привыкшие превосходить по вооружению и численности своих соперников, планируют действия «с учётом более слабого противника», явно недооценивая при этом Россию. Так, эксперт британского оборонного аналитического центра Ник Рейнольдс признаёт, что «нынешняя подготовка украинских военных Западом не очень реалистична, но более безопасна и проста». Однако как и многие другие эксперты, он считает, что при таком подходе к обучению теории «складывается большой риск того, что что-то пойдёт не так непосредственно во время боевых действий».