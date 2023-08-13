TV5 Monde: переправы становятся всё опаснее — шестеро нелегальных мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш
В порту Кале все знакомы с этим кортежем: полицейские машины, пожарные и автобус. Внутри — беженцы, только что спасённые с затонувшего корабля. С прошлой среды, с возвращением хорошей погоды, участились попытки переплыть Ла-Манш. В субботу из шестидесяти с лишним беженцев, находившихся на борту обычного каноэ, утонули шесть афганцев.
ЭРВЕ БЕРВИЛЬ, государственный секретарь Франции по морским делам: Ответственность за это несут преступники, торговцы людьми, которые отправляют на смерть — по-другому и не скажешь — подростков, женщин, взрослых людей.
В последние годы такие переправы становятся всё более опасными. Большинство мигрантов отправляются в путь без защитного снаряжения.
РЕЖИ ОЛИ, капитан спасательного судна: Теперь они вообще переправляются без спасательных жилетов. Поэтому нам нелегко их обнаружить. На лодке это очень и очень сложно. Мало того, что тело тяжёлое, так ещё и мокрое, и нам приходится цепляться за одежду, которая рвётся. Это очень, очень трудно.
В лагере под городом Гранд-Сент, расположенном в нескольких километрах от Кале, тысячи мигрантов находятся в ожидании с одной и той же мечтой — попасть в Англию. Одна последняя переправа, ради которой все они готовы заплатить своей жизнью.
АФГАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ: Мы тоже хотели уплыть, но у нас ничего не получилось.
РЕПОРТЁР: И что вы теперь будете делать?
АФГАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ: Попробуем ещё раз. Мы хотим будущего. У нас есть планы, мы хотим учиться. Поэтому мы и рискуем.
В прошлом году Ла-Манш пересекли 45 тысяч человек — это рекорд.
Дата выхода в эфир 13 августа 2023 года.
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