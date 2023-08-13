TV5 Monde: переправы становятся всё опаснее — шестеро нелегальных мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

При попытке пересечь Ла-Манш погибли шесть афганцев, сообщает TV5 Monde. Мигранты переплывали в Великобританию на одном каноэ в количестве 60 человек. По сообщениям властей, с приходом тёплой погоды число нелегалов резко возросло, при этом они осуществляют переправы всё более рискованными способами.

В порту Кале все знакомы с этим кортежем: полицейские машины, пожарные и автобус. Внутри — беженцы, только что спасённые с затонувшего корабля. С прошлой среды, с возвращением хорошей погоды, участились попытки переплыть Ла-Манш. В субботу из шестидесяти с лишним беженцев, находившихся на борту обычного каноэ, утонули шесть афганцев.

ЭРВЕ БЕРВИЛЬ, государственный секретарь Франции по морским делам: Ответственность за это несут преступники, торговцы людьми, которые отправляют на смерть — по-другому и не скажешь — подростков, женщин, взрослых людей.

В последние годы такие переправы становятся всё более опасными. Большинство мигрантов отправляются в путь без защитного снаряжения.

РЕЖИ ОЛИ, капитан спасательного судна: Теперь они вообще переправляются без спасательных жилетов. Поэтому нам нелегко их обнаружить. На лодке это очень и очень сложно. Мало того, что тело тяжёлое, так ещё и мокрое, и нам приходится цепляться за одежду, которая рвётся. Это очень, очень трудно.

В лагере под городом Гранд-Сент, расположенном в нескольких километрах от Кале, тысячи мигрантов находятся в ожидании с одной и той же мечтой — попасть в Англию. Одна последняя переправа, ради которой все они готовы заплатить своей жизнью.

АФГАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ: Мы тоже хотели уплыть, но у нас ничего не получилось.

РЕПОРТЁР: И что вы теперь будете делать?

АФГАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ: Попробуем ещё раз. Мы хотим будущего. У нас есть планы, мы хотим учиться. Поэтому мы и рискуем.

В прошлом году Ла-Манш пересекли 45 тысяч человек — это рекорд.

Дата выхода в эфир 13 августа 2023 года.