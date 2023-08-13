Focus призвал Европу готовиться к уходу США из Восточной Европы

Американские демократы и республиканцы сейчас соревнуются между собой в том, кто будет «жёстче» вести себя с Китаем, пишет Focus. И такое поведение может привести к войне, которой политики, по их словам, якобы хотят избежать. Часы же европейцев неумолимо идут к тому моменту, когда Вашингтон уменьшит свои гарантии безопасности для Старого Света до минимума, и ЕС придётся одному обеспечивать безопасность Украины, предрекает немецкое издание.

США столкнулись с дилеммой в сфере политики безопасности, пишет Focus. Всё больше американских политиков-республиканцев призывают снизить поддержку Украины и в перспективе выйти из Восточной Европы. Необходимость такого шага они объясняют тем, что по сравнению с Россией Китай — гораздо более опасный противник для США. По их словам, любого патрона, потраченного на Украине, потом будет не хватать в противостоянии с Поднебесной, которая может напасть на Тайвань.

Эта тема наверняка станет одной из главных на предстоящих президентских выборах в 2024 году, продолжает немецкое издание. Но на самом деле фундаментальных разногласий в позициях республиканцев и демократов по Китаю нет. Американский президент Джо Байден не только продолжил проводить антикитайский курс своего предшественника Дональда Трампа, но даже ужесточил его. По больше части обе партии сейчас просто соревнуются в том, кто из них ведёт себя с Пекином «жёстче». Опасность заключается в том, что именно такое поведение может привести к войне, которой политики, по их словам, якобы хотят избежать.

Умеренные республиканцы признают, что США не полностью утратят интерес к Европе, но в тоже время призывают страны-члены ЕС прилагать больше усилий для обеспечения безопасности в своём регионе. Они рассчитывают, что союз сможет сам поддерживать Украину. Американцы также требуют, чтобы европейцы увеличили свои оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП.

После начала боевых действий на Украине Германия выделила специальный фонд в €100 млрд для модернизации бундесвера. Но США каждый год тратят на свою армию $900 млрд. Так что понадобятся годы, чтобы немецкие вооружённые силы достигли такого уровня обороноспособности, который был у них во времена холодной войны. «Часы европейцев неумолимо идут к тому моменту, когда Вашингтон уменьшит свои гарантии для Старого Света до минимума. И даже переизбрание демократа Джо Байден не приведёт к изменению генерального тренда», заключает Focus.