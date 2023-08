Около тысячи человек: TV5 Monde подробно рассказал о силах США в Нигере

Хотя официальная информация об этом стала появляться лишь в 2017 году, Вооружённые силы США сохраняют достаточно серьёзное присутствие в Нигере ещё с 2015 года, передаёт TV5 Monde. По информации канала, в стране, в частности, расположены две американских авиабазы, которые применяются для ударов по исламистам, а общая численность военнослужащих США, находящихся на нигерской территории, составляет до тысячи человек.

Под объективами камер эти люди появляются нечасто: в начале 2015 года тогдашний президент Нигера Махамаду Иссуфу отправляется на границу с Нигерией, дабы пообщаться с «зелёными беретами» — спецназом Сухопутных войск США. В том же году Вашингтон и Ниамей заключают соглашение о военном сотрудничестве: армии обеих стран получают возможность проводить совместные операции, а кроме того, США начинают заниматься подготовкой и оснащением нигерийских войск. Американцы действуют, не привлекая к себе внимания, в качестве прикрытия пользуясь стартовавашей в 2013-м французской военной операцией «Сервал»; при этом в Нигере сразу оказывается американская авиация, а также около 200 военнослужащих — хотя официально Вашингтон признаёт присутствие лишь около сотни из них, заявляя, что они оказывают поддержку французским войскам.



Однако в октябре 2017 года покров скрытности срывается: Пентагон признаёт, что в засаде, устроенной тяжеловооружёнными боевиками «Исламского государства»*, зашедшими в Нигер из Мали, погибли четверо американских военных. Присутствие американцев в Сахеле и их участие в борьбе против исламистов становятся достоянием широкой общественности.



ПОЛКОВНИК МУССА САЛАУ БАРМУ, командующий силами специальных операций ВС Нигера: У нас почти на всём протяжении границы возникают вызовы в плане безопасности. Поэтому если нужно, к примеру, организовать операции на юго-востоке страны, в направлении Диффы и озера Чад, или же на западе... Как понимаете, Агадес имеет более центральное расположение.



Именно в Агадесе американцы и размещают авиабазу номер 201 — уже вторую в Нигере и крупнейшую на африканском континенте после базы в Джибути: 25 квадратных километров территории, 110 миллионов долларов расходов на строительство и ещё 30 миллионов ежегодно — на эксплуатацию. На объекте базируются в том числе ударные БПЛА, а также транспортные самолёты C17. Благодаря наличию самых современных средств, база становится для американцев главным разведывательно-наблюдательным пунктом в Сахеле.



В конечном счёте присутствие американцев подтверждается официально: газета The New York Times в 2018 году сообщает о существовании секретной базы ЦРУ, расположенной в пустыне близ города Дирку на севере страны и предназначенной для организации ударов по боевикам-исламистам в Ливии.



В общей сложности на сегодняшний день в Нигере находятся, по некоторым данным, около тысячи американских военных. Помимо оказания военной помощи стране, Америка также вкладывает сотни миллионов долларов в её развитие.



На прошлой неделе свергнутый президент Нигера Мохамед Базум избрал именно The Washington Post для того, чтобы донести свою позицию из стен президентского дворца, где его до сих пор удерживает военная хунта. Базум озвучил предостережения по поводу того, что из-за переворота Сахель может попасть под влияние России.



Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.