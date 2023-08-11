Hill: «крайне маловероятно» — Запад о возможности успеха украинского контрнаступления

Спустя два месяца после начала украинского контрнаступления западные чиновники и СМИ начинают менять риторику. Военного прорыва, на который возлагали надежды, не случилось. Многие уже не скрывают разочарования в том, что Киев не смог правильно воспользоваться всесторонней поддержкой НАТО и США. Однако пока американские политики в кулуарах делают неутешительные выводы об успехах ВСУ и дают анонимные комментарии в прессе, администрация Байдена упорно продолжает настаивать на победе любой ценой, пишет The Hill.

Спустя два месяца после начала контрнаступления ВСУ, на Западе всё больше растёт тревога по поводу его темпов и перспектив, сообщает американское интернет-издание The Hill. Эти опасения усилились на прошлой неделе после того, как очередная попытка прорыва в Запорожской области не дала результатов.

Риторика американских официальных лиц поменялась настолько, что они уже признают в интервью западным СМИ, что значительный прогресс ВСУ «крайне маловероятен», особенно с учётом быстрого приближения осени и зимы. Другой чиновник сказал NBC News: «Есть разочарование в связи с тем, что они не использовали больше боевого потенциала, который у них есть».

В свете таких неутешительных заключений появляются предложения о поиске плана Б, который будет включать отказ от масштабного наступления и фокусирование на обороне.

Тем временем Украина винит в своих неудачах Запад, а именно недостаточную поддержку, которой, по их мнению, хватает лишь для того, чтобы выжить, но не более того, пишет The Hill.

Сенатор Томми Тубервилл, бывший футбольный тренер, в интервью каналу Fox поддержал всеобщий скептицизм, сравнив Украину со «школьной командой, играющей против команды колледжа», и добавил: «Они не могут победить».

Однако пока американские политики в кулуарах делают неутешительные выводы об успехах ВСУ и дают анонимные комментарии в прессе, администрация Байдена настаивает на победе любой ценой, подчеркивает The Hill.

Подобные заявления представителей Запада, конечно, не нравятся Украине. Они привычно винят во всём недостаточную поддержку со стороны партнёров. Так, Максим Скрипченко, президент киевского Центра трансатлантического диалога, аналитического центра, который консультирует правительство, заявил, что нынешней поддержки «достаточно, чтобы выжить», но «недостаточно для эффективной контратаки».

«Без него (оружия. — ИноТВ), я думаю, никто не должен ждать какого-то чуда, как это было год назад, потому что Россия сейчас более подготовлена и уже знает, чего ожидать от украинской стороны», — приводит его слова издание.

Однако The Hill напоминает, что в преддверии июньского контрнаступления страны НАТО передали Украине сотни современных танков, бронетранспортёров и БМП. Некоторые союзники даже передали реактивные самолёты советской эпохи и ракеты большой дальности. А США неоднократно подчёркивали, что у Киева есть всё необходимое для успешной операции.

Но в Киеве с этим не согласны. По словам Скрипченко, им не хватает ракетных комплексов ATACMS и истребителей F-16. Самолёты советской эпохи не могут пересечь линию фронта, потому что их быстро выведут из строя. Он также подчеркнул, что оборонное производство западных стран не успевает за потребностями воюющей страны, поэтому Украина испытывает недостаток артиллерийских снарядов.

Как поясняет The Hill, украинское контрнаступление ведётся по двум направлениям: Запорожская область в сторону Азовского моря и донецкое направление на северо-востоке. В обоих случаях ВСУ сталкиваются с серьёзными препятствиями в виде минных полей, интенсивной артиллерийской обороны российских войск и превосходства России в воздухе.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер был очень сдержан в своих оценках событий на Украине. Он охарактеризовал текущую фазу как «жёсткую борьбу» и похвалил украинскую армию за прошлые успехи.

«Мы с самого начала знали, что независимо от того, когда начнётся какое-либо контрнаступление, это будет жёсткая борьба. В дальнейшем мы собираемся продолжать консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию», — цитирует Райдера The Hill.

Тем временем на этой неделе Белый дом увеличил помощь Украине, которую обещал ранее, запросив у конгресса ещё $13 млрд. Очевидно, что администрация Байдена предпочла проигнорировать свежий опрос телеканала CNN, согласно которому большинство американцев не хотят, чтобы конгресс одобрил выделение дополнительной помощи Киеву.

Как поясняет The Hill, за два месяца контрнаступления ВСУ сумели занять лишь 100 квадратных миль территории. По мнению издания, частью проблемы является разветвлённая сеть оборонительных сооружений, на создание которой у России были месяцы и которую она продолжает укреплять.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Россия «серьёзно укрепляет свои оборонительные рубежи». «И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и с бетонными инженерными укреплениями ключевых командных высот», — приводит её слова The Hill.

Однако одной из самых сложных задач для Украины вне поля боя будут попытки противодействовать ожиданиям западных партнёров, считают журналисты издания.