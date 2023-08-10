TV5 Monde: православная церковь в ЦАР — ещё одно свидетельство роста российского влияния

Режи Сен-Клер Воемава, взявший имя Сергий, стал первым православным священником в Центральноафриканской республике и официальным представителем РПЦ в стране, сообщает TV5 Monde. В стране, где большая часть населения исповедует католицизм, протестантизм, ислам и анимизм, влияние России не перестаёт расти, констатирует телеканал. По словам священника, Россия постепенно замещает в Африке Францию — бывшую колониальную державу, теряющую своё влияние на континенте.

В центре района Бимбо в Банги раздаются религиозные песнопения и пахнет ладаном. Верующие под иконами целуют шестиконечный крест. Именно здесь возник приход апостола Андрея — первый православный храм в Центральноафриканской республике, основанный этим священнослужителем.

РЕЖИ СЕН-КЛЕР ВОЕМАВА, православный священник: Это икона святого Сергия. Мой святой покровитель — Сергий Радонежский, я взял его имя.

Его преподобие Сергий Воемава открыл для себя православие в период изучения теологии в Камеруне. Позже он был выбран преподавателями на должность первого православного священника Центральной Африки.

РЕЖИ СЕН-КЛЕР ВОЕМАВА, православный священник: Мы и русские, и центральноафриканцы, поскольку наш патриархат находится в Москве. В религиозном плане мы являемся представителями Русской православной церкви в Центральноафриканской республике.

В этой стране, преимущественно населённой католиками, протестантами, мусульманами и анимистами, российское влияние не прекращает расти с тех пор, как пять лет назад в стране появилась ЧВК «Вагнер» — к большому удовлетворению верующих, посещающих приход апостола Андрея.

ЭЛИЗАБЕТ ВАЛЕРЬЕН АКЕКАБУ, православная прихожанка: Россия вмешалась и продолжает вмешиваться сегодня вместе с группой «Вагнер», которая помогает нам прогонять повстанцев. Их присутствие важно. Главное, чтобы у нас был мир.

Его преподобие Сергий Воемава отрицает связи с ополченцами, которым приписывают незаконные действия по отношению к гражданским. На его взгляд, эти утверждения — кампания по дезинформации. При этом после присоединения прихода к Московскому патриархату в прошлом году Москва профинансировала обучение теологии двенадцати учеников (воскресной школы — прим. ИноТВ), строительство нового учебного класса и выплату зарплат преподавателям. По мнению священника, Россия постепенно замещает Францию — бывшую колониальную державу, теряющую влияние на континенте.

РЕЖИ СЕН-КЛЕР ВОЕМАВА: Сходите в школу, и вы, как журналисты, увидите, что конкретно делает Франция в Центральноафриканской республике. Ничего. А когда я стал священником Русской православной церкви, у меня появилось здание всего за год. Здание небольшое, да, но это жест. До этого мы постоянно обращались, стояли с протянутой рукой, но нам было трудно.

(Говорит по-русски) Спасибо большое, пожалуйста.

Дети говорят со мной по-русски.

В своём доме его преподобие Сергий Воемава приютил дюжину сирот. Он без колебаний сравнивает их судьбу с судьбой своей страны.

РЕЖИ СЕН-КЛЕР ВОЕМАВА: Мы чувствуем себя французами, потому что французы были нашими покровителями, и без них мы сегодня всё равно, что сироты. Что касается Франции.. если у вас есть ребёнок, который недоедает, находится в небезопасных условиях, и его приютит сосед, это не вина соседа.

Будь то операция по наращиванию влияния или обычное религиозное сотрудничество, первый православный приход в Центральноафриканской республике, по его утверждению, насчитывает более 700 прихожан.

Дата выхода в эфир: 9 августа 2023 года.