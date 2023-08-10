Redacted: «Польша прежде всего» — поляки устали от Украины и не хотят ей больше помогать

20:56
Ротенберг: больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России
Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что у Международной федерации хоккея (IIHF) появляются проблемы с доходностью из-за отстранения сборной России.
20:54
Президент Польши счёл маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине
Президент Польши Анджей Дуда назвал маловероятным использование Россией ядерного оружия на Украине.
20:46
Президент Польши заявил, что его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в контексте происходящего на Украине его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза.
20:42
МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС
Перехваченный 9 августа у Энергодара дрон не угрожал безопасности Запорожской АЭС.
20:40
Дзюба может пропустить ближайшие две игры «Локомотива» из-за травмы
Нападающий московского «Локомотива», скорее всего, не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу по медицинским показаниям.
20:36
Кавазашвили: я посадил великого Яшина в резерв
Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили отметил, что в своё время усадил в запас Льва Яшина.
20:31
Голдобин признался, что ему интересно работать под руководством Жамнова в «Спартаке»
Нападающий хоккейного «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что многому учится на тренировках под руководством главного тренера Алексея Жамнова.
20:28
Во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам
Четыре памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области Украины.
20:21
Корнеева: очень боюсь звёздной болезни
16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева призналась, что боится звёздной болезни.
20:18
В районе ТРЦ «Донецк-Сити» наблюдается задымление
Задымление недалеко от ТРЦ «Донецк-Сити» наблюдается в Киевском районе Донецка.
20:10
«Спартак» не взял на матч с «Уралом» Николсона и Селихова
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на матч четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Уралом» в Екатеринбург не полетели нападающий Шамар Николсон и голкипер Александр Селихов.
20:10
Экс-сотрудник ГИБДД признал вину в помощи убийцам Дарьи Дугиной
Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признался, что передавал за вознаграждение информацию о погибшей Дарье Дугиной, заявил его адвокат.
20:05
L’Équipe: ПСЖ направил Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
Руководство ПСЖ отправило нападающему Килиану Мбаппе очередное письмо по ситуации с его контрактом.
20:02
NYT: Иран и США достигли соглашения об обмене заключёнными
Иран и США достигли договорённости об обмене заключёнными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на $6 млрд на гуманитарные цели.
19:53
Росморречфлот: грузооборот морских портов России за семь месяцев вырос до 526,8 млн т
Грузооборот морских портов России за январь — июль 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
19:50
РИА Новости: Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах
США получили от Украины первый отчёт о применении поставленных американской стороной кассетных боеприпасов.
19:49
Sportskeeda: более 1200 бойцов подали коллективный иск к UFC
Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск к UFC.
19:49
Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США
Бывший американский президент Дональд Трамп назвал нынешнего лидера США Джо Байдена «ментальной катастрофой», которая ведёт Соединённые Штаты «в ад».
19:39
Мятежники в Нигере пригрозили Нуланд убийством президента Базума в случае интервенции
Мятежники в Нигере пригрозили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд убийством президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну, сообщает AFP со ссылкой на источники.
19:38
Военная хроника сообщила об ударах ВС России по ВСУ в городе Запорожье
Военная хроника сообщила об ударах Вооружённых сил России по украинской армии в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.
19:34
Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России
Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.
19:30
Около 60 тысяч человек остаются без электроснабжения в Дагестане из-за аномальной жары
В Дагестане около 60 тыс. человек остаются без электроснабжения на фоне отключения электроэнергии, что связано с аномальной жарой.
19:29
Сальдо: на Днепре под Бериславом уничтожена лодка с украинскими военными
Российские артиллеристы у Берислава уничтожили лодку с украинскими военными на борту.
19:21
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы и ветра
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра.
19:19
Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на пост омбудсмена ДНР
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на пост омбудсмена ДНР.
19:19
В «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными
В «Ростове» считают, что действия полузащитника Матиаса Норманна не являются законными и обоснованными.
19:18
В Ереване отменили концерт группы Little Big
В столице Армении Ереване отменили концерт музыкальной группы Little Big, который должен был состояться 12 августа.
19:12
В ЭКОВАС допустили применение силы в отношении Нигера
Глава ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что допускает разные варианты действий в отношении Нигера, включая применение силы.
19:10
Президент Польши Дуда: ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление
Президент Польши Анджей Дуда признал, что Вооружённые силы Украины не в состоянии провести решительное контрнаступление против российской армии.
19:09
Власти Белоруссии сообщили, что в сентябре проведут крупное мероприятие в военной сфере
Белоруссия проведёт в сентябре крупное мероприятие в военной сфере.
19:04
Кузнецов: Норманн вынашивал план по уходу из «Динамо»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракты с московским «Динамо» и «Ростовом».
19:01
В Шереметьеве у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей
В Шереметьеве у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли 8 млн рублей.
19:00
В Санкт-Петербурге утвердили новые ограничения для электросамокатов
В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о введении новых ограничений для электросамокатов с целью повышения уровня безопасности дорожного движения в городе.
18:59
Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.
18:59
Петрова: хочется верить, что у МОК хватит здравого смысла допустить россиян к Олимпиаде
Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова надеется, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры в Париже.
18:57
В Белоруссии заявили о нарушении границы литовским пограничником
Литовский пограничник, находясь в служебном автомобиле, нарушил государственную границу Белоруссии.
18:45
Глава Rheinmetall счёл €100 млрд на модернизацию ВС Германии недостаточными для целей НАТО
Направленных ранее €100 млрд для модернизации немецких войск будет недостаточно для соответствия требованиям НАТО.
18:44
Один человек погиб и четверо пострадали в массовой автомобильной аварии в ЛНР
В Луганской Народной Республике в результате аварии с участием трёх легковых автомобилей и фуры погиб один человек, ещё четверо пострадали.
18:43
Один мирный житель погиб, ещё один ранен в результате обстрела Новой Каховки ВСУ
В оперштабе Новой Каховки сообщили о гибели одного мирного жителя в результате удара со стороны украинских войск.
18:41
Футбольный судья из Крыма Попов погиб в зоне СВО
Футбольный крымский арбитр Константин Попов погиб в зоне специальной военной операции.
18:38
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Ясиноватой.
18:31
Шведская компания Eastnine продала акции в российском ритейлере одежды MFG
Шведская компания Eastnine закончила продажу своих 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group, в который входят магазины Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
18:27
Gazzetta dello Sport: футбольный стадион «Сан-Сиро» не будут сносить
Региональная комиссия по культурному наследию Ломбардии приняла решение, что стадион «Сан-Сиро» не может быть снесён.
18:27
Bloomberg: США могут отправить ФБР в Эквадор для расследования убийства Вильявисенсио
Власти США рассматривают возможность отправки агентов ФБР в Эквадор для расследования убийства кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.
18:22
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил командира отряда спецназначения «Азов»* Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел жителя Мариуполя.
18:19
В Польше заявили о планах закупить вертолёты AW101 для замены постсоветской техники
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава планирует закупить 22 вертолёта AW101 с целью замены постсоветской техники.
18:16
Sky Sports: Кейн намерен остаться в «Тоттенхэме»
Нападающий Гарри Кейн склонен к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме».
18:14
Владелец Coach решил купить владельца Versace и Michael Kors за $8,5 млрд
Холдинг Tapestry, который владеет люксовыми брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, приобретает группу компаний Capri Holdings, куда входят Versace, Jimmy Choo и Michael Kors, за $8,5 млрд.
18:12
Гагин: системы ПВО в ДНР способны сбивать практически все переданные Западом ВСУ ракеты
Практически все переданные Западом Киеву ракеты способны легко обнаруживать и сбивать системы противовоздушной обороны в Донецкой Народной Республике.
18:10
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев может потерять контроль над Купянском по вине Зеленского
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украина может потерять контроль над Купянском в Харьковской области по вине украинского президента Владимира Зеленского.