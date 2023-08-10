Redacted: «Польша прежде всего» — поляки устали от Украины и не хотят ей больше помогать

Большинство украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля, до сих пор находятся в Польше. Если их количество прибавить к украинцам, которые уже были здесь до конфликта, которых, я думаю, было около 1,5-2 миллионов человек, то, по моей приблизительной оценке, у нас в Польше сейчас официально проживает приблизительно 4 миллиона украинцев. Я не учитываю находящихся здесь нелегалов, но речь идёт примерно о 3,5-4 миллионах. Это — приблизительное значение, но я полагаю, это довольно точные числа.

Но прямо сейчас мы видим усталость от Украины в польском электорате, это точно. Вот почему наблюдается смена тона внутри правительства, которое довольно поздно очнулось. Ведь до сих пор любого, кто высказывал иное мнение об украинском конфликте и украинско-польских отношениях в том виде, как они сейчас складываются в связи с вооружённым противостоянием, называли «российским агентом», «путинской марионеткой», «распространителем нарративов Кремля» и всё такое, и ни с того ни с сего правительство выходит и говорит: «Эй, мы должны ставить Польшу на первое место!» Они реально ставят хэштег, все правительственные чиновники, министры ставят хэштег «Польша прежде всего». «Мы должны занять жёсткую позицию в отношении Украины, и мы всегда будем ставить наши интересы на первое место». Окей, ребята, а где вы были с 24 февраля 2022 года? Так что есть усталость от Украины. Если вы заговорите с любым типичным польским избирателем на улице и спросите его, например, стоит ли нам продолжать помогать (Украине. — ИноТВ), впустить ли нам ещё миллион украинских беженцев в Польшу, каждый из них скажет вам: нет, нет!