Spiegel: средний класс в Германии сокращается быстрее, чем в других странах Европы

80% немцев относят себя к среднему классу, однако на самом деле за последнее время этот социальный слой в Германии сократился до 63%. И, хотя уменьшение выглядит умеренным, по сравнению с другими европейскими странами оно значительно, пишет немецкий журнал Der Spiegel. При этом средний класс в Германии несёт одно из самых высоких в Европе бремя налогов и взносов.

Средний класс в Германии в последнее время несколько сократился, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Если в 2007 году к среднему классу относилось 65% населения, то в 2019 году — только 63%, говорится в опубликованном в понедельник исследовании мюнхенского института Ifo. Причина этого заключается в том, что границы среднего класса сужаются как за счёт повышения социального уровня, так и за счёт его снижения.

Несмотря на то что сокращение среднего класса выглядит относительно умеренным, оно «значительно» по сравнению с другими европейскими странами, пояснил научный сотрудник Ifo Флориан Дорн, подготовивший исследование по заказу близкого к ХСС Фонда Ханнса Зайделя. «Если в 2007 году средний класс Германии ещё занимал 9-е место и, таким образом, входил в первую треть на основании своего размера, то в 2019 году он занимает лишь 14-е место и, таким образом, находится в середине», — рассказал эксперт.

Авторы основывали свои расчёты на определении группы промышленно развитых стран. Согласно принятому в Организации экономического сотрудничества и развития определению, человек относится к среднему классу, если в его распоряжении находится от 75 до 200% медианного дохода. Для одиноких людей это соответствует чистому располагаемому доходу в размере от €17 475 до €46 600 на 2019 год. Для семейных пар без детей этот диапазон составляет от €26 212 до €69 900. Пары с двумя детьми, по статистике, относятся к среднему классу, если их доход составляет от €36 698 до €97 860.

По-видимому, существует разрыв между самоощущением людей и их реальной принадлежностью к среднему классу, отмечает Der Spiegel. Это связано с тем, что более 80% немцев относят себя к среднему классу. На самом деле, по данным Ifo, в 2019 году только около 26,1 млн домохозяйств в Германии статистически относились к среднему классу. Это соответствует 63 процентным пунктам — то есть менее чем двум третям всех домохозяйств.

По данным исследования, средний класс в Германии несёт одно из самых высоких в Европе бремя налогов и взносов. По словам руководителя Центра макроэкономики и опросов Ifo Андреаса Пайхля, людям со средним уровнем дохода после повышения зарплаты иногда остаётся «фактически только половина следующего дополнительно заработанного евро». Больший объём работы и более высокая производительность в среднем классе окупаются «лишь в очень ограниченной степени в чистом выражении». Это касается и людей с низкими доходами.

Поначалу Институт Ifo не мог дать оценку тому, как могла измениться ситуация в годы коронавируса. Федеральное правительство помогло компаниям и потребителям преодолеть экономический спад, предоставив им пакеты помощи. В период пандемии и из-за высокой инфляции многие люди, имевшие незначительные запасы сбережений или не имевшие их вовсе, были вынуждены ограничить своё потребление, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.