Independent: хаос в сердце Нью-Йорка — акция по раздаче бесплатных приставок вылилась в беспорядки

В Нью-Йорке в пятницу печально закончилось организованное американским блогером Каем Сенатом мероприятие, в ходе которого тот обещал бесплатно раздавать игровые приставки Playstation 5: тысячи молодых людей, клюнувших на такой призыв и собравшиеся на площади Юнион-Сквер, в итоге начали драться друг с другом, а затем и с полицией, сообщает The Independent. По информации издания, беспорядки в итоге были пресечены полицией, однако многие из собравшихся получили травмы — а сам Сенат был задержан и ответит за свои действия перед законом.

Нью-йоркским полицейским в пятницу пришлось отбиваться от толпы из нескольких тысяч молодых людей, собравшихся на площади Юнион-Сквер по призыву американского блогера Кая Сената, который обещал организовать бесплатную раздачу игровых приставок Playstation 5, пишет The Independent.



Как разъясняет обозреватель издания, объявленная Сенатом акция должна была стартовать в четыре часа дня, однако ещё за несколько часов до этого на площади уже присутствовало огромное количество людей, главным образом — подростков. В итоге примерно в три, за час до появления блогера, внезапно вспыхнули беспорядки.



Судя по прямым эфирам американских телеканалов, собравшиеся дрались между собой, перебрасывались камнями и стульями и крушили выставленные полицией ограждения. Одна группа погромщиков окружила проезжавший мимо автобус, принявшись колотить по его бортам, а другие бунтовщики забрались ещё на один автобус и начали на нём прыгать, описывает хаос журналист The Independent. Вандалы также смогли вскарабкаться на павильон станции метро «Юнион-Сквер».



По информации издания, поезда нью-йоркской подземки перестали останавливаться на станции около четырёх и снова начали забирать пассажиров оттуда лишь к пяти часам.



После начала беспорядков Департамент полиции Нью-Йорка объявил общегородскую тревогу и срочно вызвал к Юнион-Сквер всех свободных сотрудников из пяти близлежащих районов. В итоге на площадь прибыли около тысячи полицейских — однако погромщиков это не слишком испугало: в стражей порядка летели бутылки, банки из-под краски и даже зажжёные петарды, говорится в материале The Independent.



Предупредив собравшихся через громкоговорители о том, что они участвуют в незаконном собрании и должны разойтись, полицейские в итоге к 04:30 начали разгонять толпу: шеренга правоохранителей с щитами и дубинками прорезала скопление людей и начала проводить задержания и восстанавливать контроль над ситуацией. К шести часам полиция уже вела наблюдение за отдельными группами погромщиков, которые успели разбрестись по всему Манхеттену, продолжая время от времени их задерживать. Точное число арестованных на момент публикации материала The Independent ещё не установили.



Как подтвердил журналистам глава Департамента полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри, в ходе разгона толпы серьёзные травмы получил один страж порядка, которого погромщики повалили на землю и избили. По словам Мэддри, который присутствовал на Юнион-Сквер лично, собравшиеся активно забрасывали полицейских бутылками и камнями, а некоторые из них вооружились лопатами и топорами.



Кай Сенат, аудитория которого на сервисе Twitch насчитывает 6,5 млн подписчиков, в итоге покинул Юнион-Сквер в сопровождении полиции, а затем был задержан и допрошен, отметил начальник нью-йоркской полиции. Как подчеркнул Мэддри, свою акцию блогер никакак не координировал с полицией и ему будут предъявлены обвинения в разжигании беспорядков и ряде других преступлений.



Мэддри также сообщил, что от беспорядков сильно пострадали сами молодые люди в толпе — по его словам, многие из них были ранены или пережили панические атаки. «Мы с подобным уже сталкивались, но такого уровня опасности у нас ещё не было: молодые люди не слушались наших распоряжений, дрались друг с другом и наносили друг другу увечья. Таковы сила и опасность соцсетей. А нам нельзя допустить, чтобы такое повторилось», — цитирует его The Independent.