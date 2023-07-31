Le Figaro: «притон под открытым небом» — засилье наркоманов в центре Ниццы приводит в отчаяние местных жителей

Одна из центральных улиц Ниццы превратилась в «притон под открытым небом» из-за оккупировавших её наркоманов, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, местные жители предпочитают обходить это место стороной, а обитатели района жалуются на агрессию, антисанитарию и разгул преступности. При этом власти города не в силах изменить ситуацию, поскольку забота о наркозависимых не входит в их компетенцию, пишет газета.

В двух шагах от популярной у туристов авеню Жан Медсан в Ницце находится улица Эммы и Филиппа Тиранти, которую местные жители предпочитают обходить стороной, пишет Le Figaro. Вот уже несколько лет это место оккупируют группы наркоманов, непредсказуемое, а иногда и жестокое поведение которых превратило жизнь местных жителей и торговцев в сущий ад, поясняет газета.

«Мы боремся с этими людьми с 2008 года!» — негодует Тьерри (имя изменено), живущий на этой улице уже тридцать лет. «Даже не знаю, с чего начать. Они колются на улице, торгуют наркотиками, оставляют свои шприцы валяться, это прискорбно», — продолжает его жена Николь.

Помимо незаконного оборота героина и всех видов психоактивных веществ, наркоманы создают небезопасную обстановку на улице в центре города, отмечает газета. «Регулярно происходят нападения, драки. Насилие происходит ежедневно», — резюмирует Тьерри. В прошлом году женщину-косметолога без причины укололи шприцем возле её кабинета. Местные жители также жалуются, что, идя по улице, нередко можно напороться на шприц.

Антуан, уже больше двадцати лет управляющий отелем на улице Тиранти, жалуется, что иногда ему приходится сопровождать клиентов, чтобы с ними ничего не случилось. «Сегодня каждый третий отзыв после пребывания посвящен антисанитарии и небезопасности на улице. У меня все больше и больше иностранных клиентов, которые звонят мне перед бронированием, чтобы узнать, безопасно ли это место», — жалуется бизнесмен.

По утверждению жителей, все наркоманы — иностранцы, большинство из которых находятся на нелегальном положении и под обязательством покинуть территорию Франции. «Грустно видеть это во Франции, мы достигли точки невозврата», — сожалеет Милена, также живущая на улице Тиранти.

По словам собеседников издания, представители общественных ассоциаций регулярно приезжают, чтобы накормить этих людей и собрать забытые ими шприцы — иногда в автомобильных шинах. «Ассоциации идут наперекор нашим действиям. Они поддерживают их пребывание здесь», — считает Тьерри. Встречи с представителями городских властей, по словам местных жителей, не имеют никакого эффекта. «Кроме как сказать нам, что они бессильны, или отправить нас обратно к префекту, ничего не делается, чтобы прийти нам на помощь»,— рассказывает Тьерри.

Тем не менее, торговцы и местные жители уже задумались о том, как избавиться от нежелательных гостей, пишет газета . Некоторые предлагают поливать улицы водой, чтобы не дать наркоманам попасть в их квартал. Другие считают необходимым заменить парковку для велосипедов в конце улицы дополнительной парковкой для автомобилей муниципальной полиции.

В муниципалитете Ниццы, в свою очередь, признают, что проблема им хорошо известна, однако подчёркивают, что уход за наркозависимыми людьми остаётся прерогативой государства, а не местных властей. Депутат парламента от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти, со своей стороны, возмущён существованием «зоны бесправия», а также «притона под открытым небом» в самом центре Ниццы, в двух шагах от главной улицы города. По мнению парламентария, ситуация на улице Тиранти иллюстрирует последствия неконтролируемой иммиграции и превращения насилия в норму. «Безнаказанность и иммиграция — вот из чего состоит коктейль французского зла», — заключает он.