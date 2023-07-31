France 24: избавиться от всего советского — серп и молот с киевской «Родины-матери» заменят на трезубец

Украинские власти продолжают процесс «дерусификации» страны: на знаменитой статуе «Родины-матери» в Киеве советскую эмблему заменят на трезубец, передаёт France 24. Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Возвышаясь над украинской столицей, памятник «Родина-мать» охранял Киев с 1981 года, до падения Советского Союза. Теперь рабочие избавляются от советского наследия, начиная с лаврового венка, обрамляющего эмблему серпа и молота. Её заменят на трезубец — эмблему Украины.
РАБОЧИЙ:Наша Украина всегда была и будет. Мы избавимся от всего их мусора и построим новую Украину. Мы уже начали (строить. — ИноТВ) и будем строить.
С начала российской спецоперации власти Украины продвинулись в том, что называется процессом «дерусификации». В первые месяцы СВО они начали менять названия улиц.
УКРАИНКА:Мы очень рады, что это делают и что улицы называют именами наших защитников, которые погибли в бою. Не должно быть никаких русских имён (в названиях улиц. — ИноТВ).
Запрещён коммерческий ввоз книг из России, а всего несколько дней назад президент Зеленский подписал закон, по которому празднование Рождества переносится с 7 января на 25 декабря. Это решение стало символическим разрывом с Русской православной церковью.
Такая политика отнюдь не нова. В 2019 году закон сделал обязательным использование украинского языка для госслужащих, а в 2016 году власти открыли такой музей под открытым воздухом в укромном месте недалеко от границы с Россией. Раньше миллионы людей видели эти статуи на городских площадях по всей Украине. Многие из них снесли в 2014 году в разгар Евромайдана — украинской революции, во время которой свергли пророссийского президента Виктора Януковича.
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