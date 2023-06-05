TV5 Monde: «ненавидел суверенную Украину» — после Пушкина киевские националисты ополчились на Булгакова

Михаил Булгаков стал новой жертвой культурной войны на Украине, сообщает TV5 Monde. Одним из её проявлений стал акт вандализма в отношении мемориальной доски писателя, установленной на его доме-музее в Киеве. Как передаёт издание, украинские националисты обвиняют писателя в неприязни к украинскому языку и государственности. Сотрудники музея Булгакова, в свою очередь, вынуждены защищаться от обвинений в воспрепятствовании «дерусификации» украинской столицы.

Вандализм в отношении мемориальной доски Михаила Булгакова, установленной на доме, где вырос писатель в Киеве, стал признаком разгорающейся культурной войны на Украине, пишет TV5 Monde. Как напоминает издание, дом по адресу Андреевский спуск, 13 с 1990-х годов выполняет функции музея, а его фасад украшает бронзовая табличка с изображением автора, которую недавно облили красной краской. То, что Булгаков родился в Киеве в русской семье, стало для некоторых проблемой, отмечается в статье.

Директор музея Людмила Губианури заявила, что не намерена очищать краску с мемориальной доски. «Тот факт, что они облили её краской, также свидетельствует о том, что мы как музей не проделали достаточной работы», — сказала она в интервью французским СМИ. Вместо этого руководитель учреждения нарисовала табличку, которая будет висеть под испорченной доской, с надписью: «Историю нужно изучать, а не отвергать». По словам директора, конфликт между Москвой и Киевом радикализировал украинцев, которые отныне видят только «чёрное или белое». «Это очень трудное время для страны».

При этом, как напоминает издание, недавно музей изменил надпись на мемориальной доске. Первоначально она была написана на русском языке и называла Булгакова «русским, советским писателем». Новая надпись, установленная в прошлом месяце, в свою очередь, гласит, что автор «Мастера и Маргариты» был «выдающимся киевлянином, врачом и писателем».

После инцидента с мемориальной доской музей опубликовал на своём сайте подробное коммюнике, подчеркнув, что «на протяжении всей истории независимости Украины музей Булгакова принимал активное участие во всех мероприятиях, связанных с защитой украинской идентичности и прав украинского народа на свободу и самоопределение». Руководству музея также пришлось защищаться от обвинений в получении средств из России.

Как напоминает TV5 Monde, Булгаков стал не единственной мишенью проводимой украинскими властями политики «дерусификации», которая привела к сносу многих памятников, переименованию улиц и мемориалов и изменению надписей.

16-летний подросток Михаил Соболев заверил французских журналистов, что именно он облил краской мемориальную доску Михаила Булгакова. По его словам, это стало «актом общественного протеста» с целью «дерусификации и деколонизации Киева». Ранее молодой человек участвовал в нескольких акциях протеста против памятников советской эпохи в украинской столице, в том числе против памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был покрыт граффити, призывающими к его сносу.

Михаил Соболев обвиняет музей Булгакова в «манипуляции» с целью обхода правил «дерусификации» — именно для этого с таблички, по его убеждению, удалили надпись, в которой говорилось, что писатель был русским. «Булгаков был против создания Украинского государства. Он был против украинского языка. Он высмеивал людей, которые меняли свои фамилии на украинский манер, — уверяет подросток. — Я не понимаю, почему музей Булгакова находится в Киеве».

Как передаёт издание, Национальный союз писателей Украины также потребовал закрыть музей, назвав известного писателя человеком, который «ненавидел суверенную Украину».