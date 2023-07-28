NTD: главный проспект мексиканской столицы заполнился статуями разрисованных коров

Главный проспект в Мехико украсили почти 60 статуй разрисованных коров. Как передаёт NTD, выставка проходит в рамках международного художественного проекта «Парад коров». У многих эти животные ассоциируются с добротой и волшебством, а у некоторых народов корова и вовсе считается священным животным, так что раскрашенные фигуры вызывают у людей только положительные эмоции.

Необычные статуи украсили главный проспект в Мехико. На Пасео-де-ла-Реформа выстроились в ряд почти 60 разрисованных коров. Ни один рисунок не повторяется. Каждый художник выразил то, что ему ближе.

Балтасар Кастельяно отразил в своей работе индейские традиции.

БАЛЬТАСАР КАСТЕЛЬЯНО, художник: Я использовал плетёные изделия, мраморный порошок и стекло, как в традиционных шляпах для танцоров-пастухов.

Выставка проходит в рамках международного художественного проекта «Парад коров». У многих эти животные ассоциируются с добротой и волшебством. А у некоторых народов корова и вовсе считается священным животным. Так что раскрашенные фигуры вызывают у людей только положительные эмоции.

ЖИТЕЛЬНИЦА МЕКСИКИ: Они красивые, чудесные. Этой частичкой искусства может полюбоваться каждый. Здорово, когда есть возможность прогуляться по проспекту Пасео-де-ла-Реформа и увидеть прекрасную галерею с работами выдающихся художников, понять их идеи и чувства, а также запечатлеть то, что они пытаются передать нам сейчас.

ТУРИСТКА ИЗ ЧИЛИ: Музей под открытым небом, особенно там, где дети могут соприкоснуться с искусством, — замечательная идея, достойная аплодисментов. Я хотела бы, чтобы такое повторили во всех странах Латинской Америки.

«Парад коров» впервые прошёл в Цюрихе в 98-м году прошлого века. Но всемирную известность проект получил через год, когда американский бизнесмен Питер Хениг провёл выставку на улицах Чикаго. С тех пор «Парад коров» проходит в разных странах мира. Более десяти тысяч художников расписали уже шесть тысяч статуй, которые, кстати, сделаны из стекловолокна.

После выставки разрисованные фигуры продают на аукционе. Вырученные деньги идут на благотворительность. Так будет и в Мексике, где «Парад коров» проходит в третий раз. Выставка продлится до 3 сентября.

Дата выхода в эфир 27 июля 2023 года.