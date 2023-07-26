«Нужна война с Россией»: кандидат в президенты США рассказал, как Вашингтон саботировал урегулирование конфликта на Украине

Американские власти сами сделали всё, чтобы боевые действия на Украине продолжались, полагает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди. Как заявил Кеннеди в эфире Fox News, Вашингтон дважды помешал мирному урегулированию конфликта в стране — и связано это с тем, что ему «нужна война с Россией».

Мне не нравится, что Америка несёт основную долю бремени по финансированию значительной части военных действий против Путина на Украине — и, думаю, в этом мы с вами согласны. Отчего же европейцы никогда не напрягаются и не защищают свой континент сами, а сразу просят США вмешаться? И зачем Байден не разрешил Польше передать Зеленскому истребители после начала боёв, чтобы украинцы могли сражаться и одержать реальную победу?



РОБЕРТ КЕННЕДИ, кандидат в президенты США: Здесь есть и более тревожный момент, и заключается он в том, что Россия дважды пыталась заключить с Зеленским мирный договор...



И вы доверяете в этом плане Путину?



РОБЕРТ КЕННЕДИ: Доверяю ли я Путину? Нет, но дело-то не в этом... Знаете, я участвовал в рассмотрении больше пяти сотен исков, и все они, ну или скорее многие из них, в итоге заканчивались внесудебными соглашениями того или иного рода. А ведь человеку, который выступает против тебя, никогда не доверяешь. Нужно применять искусство языка, продумывать договорённости...



Но Украина ради того, чтобы задобрить Путина — а я считаю, что он злодей, — уже отказалась от Крыма*, который присоединили к России. Так что же им теперь, и этот донбасский регион отдать?..



РОБЕРТ КЕННЕДИ: Знаете ли, Украина из-за того, что мы её толкали к войне, причём дважды... Да и в 2019 году...



Так это мы их подтолкнули — или всё-таки Путин начал вторжение?



РОБЕРТ КЕННЕДИ: Позвольте я отвечу на ваш вопрос. В 2019 году Франция, Германия и Россия договорились о Минском соглашении. В том же году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актёром, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что он построил свою кампанию на одном вопросе — подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему такое делать нельзя.



Путин отправил к границам 40 тысяч военных — для завоевания этой страны такого контингента мало. Он явно хотел, чтобы мы с ним пошли на переговоры — чтобы хоть кто-нибудь сел за стол переговоров. И Зеленский за стол переговоров сел — он подписал в 2022 году новый договор, второе Минское соглашение, которое должно было дать Донецку, а также Луганску** возможность остаться в составе Украины. Путин его подписал, Зеленский его парафировал, и Путин начал добросовестно отводить войска от Украины. И что тогда случилось? А мы отправили туда Бориса Джонсона, чтобы он всё саботировал.



А всё потому, что нам мир не нужен — нам нужна война с Россией.



Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).