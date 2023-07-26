ABC News: «американцам не следует посещать Украину» — ветеран морской пехоты США получил ранение в зоне конфликта

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, освобождённый Россией в результате обмена заключёнными, получил ранение на Украине, сообщает ABC News. Госдеп США вновь напомнил своим гражданам об опасности посещения зоны ведения боевых действий и заявил, что Рид действовал самостоятельно, а не от имени американских властей.

А теперь к ошеломляющему заголовку с Украины. Помните ветерана морской пехоты США Тревора Рида, американца, которого много лет держали в плену в России и освободили в рамках обмена пленными на аэродроме? Сегодня мы узнали, что Тревор Рид был ранен в ходе боевых действий на Украине и срочно доставлен в Германию. Неясно, когда он отправился на Украину после возвращения домой в США. Сегодня вечером мы узнали о его состоянии, об этом расскажет наш репортёр Джеймс Лонгман с Украины.

Это был незабываемый момент: бывший американский морской пехотинец Тревор Рид был освобождён после трёх лет, проведённых в российской тюрьме. И вот сегодня американские власти сообщают, что всего 15 месяцев спустя Рид был ранен на поле боя во время сражения с русскими на Украине. Причина — подрыв на мине. Как сообщает источник, в настоящий момент Рид бодр и идёт на поправку.

Освобождение Рида в апреле прошлого года стало частью обмена пленными, о котором тайно договорились Кремль и Белый дом. Российское государственное телевидение показало Рида на аэродроме в Турции, идущего слева рядом с Константином Ярошенко — лётчиком, которого обменяли после осуждения за контрабанду наркотиков.

Рид воссоединился в Техасе со своей семьёй, которая выступала за его освобождение. Его отец Джоуи посещал Москву, а семья даже встречалась с президентом Байденом в Белом доме. Спустя несколько недель после этого Рид беседовал с Патриком Ривелом из ABC.

ТРЕВОР РИД, бывший морской пехотинец: Просто быть свободным, это... это совсем другое ощущение. Будто с тебя просто сняли огромный груз.

США утверждают, что Рид был несправедливо задержан в 2019 году, но в ходе судебного процесса по сфабрикованному обвинению в нападении на полицейского после пьяной вечеринки со своей русской подругой он был приговорён к девяти годам лишения свободы. Неизвестно, когда Рид отправился воевать на Украину в качестве добровольца.

Сегодня вечером телеканал ABC News узнал, что Рид получил помощь Госдепартамента после того, как ему была оказана помощь в украинском медицинском учреждении. Официальные лица подчёркивают, что он находился там как частное лицо.

ВЕДАНТ ПАТЕЛЬ, представитель Госдепартамента США: Я хочу внести ясность. Господин Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США.

И сегодня вечером Белый дом коснулся вопроса о том, могут ли действия Рида на Украине осложнить усилия США по освобождению других американцев, задержанных в России.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Это совершенно отдельное дело. Это не одно и то же, и эти дела рассматриваются совершенно по-разному.

Брат Пола Уилана, которого удерживают в России уже четыре года, рассказал ABC: «Освобождение заложника — это ещё не конец. Я надеюсь, что Тревор теперь обретёт покой».

Сейчас Рид находится на лечении в военном медицинском центре Ландштуль в Германии. Сегодня вечером Госдепартамент США повторил своё предупреждение, заявив, что американцам не следует посещать Украину. Дэвид.

Джеймс Лонгман с вечерним репортажем из Львова. Джеймс, спасибо.



Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.