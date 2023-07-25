Украинские новости: похож на Георгия Победоносца — Киевская область меняет герб

Киевская область собирается изменить герб. Как пишут «Украинские новости», глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на нём собираются изобразить ангела вместо Юрия Змееборца, «напоминающего Георгия Победоносца на гербе столицы государства-агрессора».
Киевская область собирается изменить герб. Как пишут «Украинские новости», глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на нём собираются изобразить ангела вместо Юрия Змееборца, «напоминающего Георгия Победоносца на гербе столицы государства-агрессора».
«Официальная символика киевщины должна быть изменена! Сегодня представили депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Дальше — будет широкое обсуждение в общинах», — заявил он.
Кравченко отметил, что с 1999 года на гербе Киевской области изображён Юрий Змееборец, напоминающий Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы.
Он сообщил, что по инициативе киевских властей провели геральдическую экспертизу официальной символики области, сформировали рабочую группу из представителей обладминистрации, облсовета, учёных, историков, геральдистов. Работу группы координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко. Все разработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории.
«Специалисты предложили, чтобы в основе герба киевщины был изображён ангел. Ведь именно ангел, молящийся за киевщину, её жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе киевской земли по меньшей мере с 1416 года. Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского. Вариантов флага четыре — герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых: синий, белый и пурпурный», — отметил руководитель области.
Он подчеркнул, что на реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета: новая символика будет детально обсуждаться в общинах, а согласованный вариант — утверждаться на сессии облсовета.
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