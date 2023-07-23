La Dépêche: самый высокий показатель с 2013 года — 14% французов признались, что испытывают материальные лишения

Согласно недавнему исследованию, 14% французов испытывают лишения, не имея возможности покрыть расходы на повседневные нужды, сообщает La Dépêche. Как отмечает издание, это самый высокий показатель с 2013 года. Специалисты связывают происходящее с ростом цен на энергоносители в 2022 году, из-за которого многие французы оказались не в состоянии отапливать дома.

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции опубликовал доклад о доле людей, испытывающих материальные или социальные лишения, сообщает La Dépêche. В 2022 году таких во Франции оказалось почти 14% Это самый высокий показатель с 2013 года, когда было проведено первое измерение.

Как поясняет институт, речь идёт о лицах, которые не могут покрыть расходы, связанные как минимум с пятью повседневными жизненными потребностями, по тринадцати критериям, среди которых невозможность обогреть дом в достаточной степени, купить новую одежду или невозможность позволить себе недельный отпуск в течение года.

Если в период с 2014 по 2021 год всего 5-7% французов жили в домохозяйствах, у которых не было финансовых средств для надлежащего отопления жилья, то в 2022 году эта цифра выросла до 10%. Это увеличение, безусловно, связано с ростом цен на энергоносители прошлой зимой, поясняет издание.

Как выяснило исследование, семьи с одним родителем и многодетные семьи более подвержены риску оказаться в затруднительном положении. Согласно докладу, в прошлом году «трое из десяти человек, проживающих в семьях с одним родителем, испытывали материальные и социальные лишения, так же как и двое из десяти человек в семьях с тремя и более детьми».

Различия также наблюдаются среди жителей сельских и городских муниципалитетов средней плотности. В этих жилых районах затраты на электроэнергию выше, и «частота ситуаций материальных и социальных лишений значительно возрастает по сравнению с 2020 годом». И наоборот, в крупных городах с 2020 года наблюдается тенденция к улучшению ситуации.