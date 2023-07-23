Bayrischer Rundfunk: бургомистр лишён полномочий за махинации с жильём для украинских беженцев

Глава города Лангенценна в Баварии воспользовался служебным положением и получил завышенную компенсацию за размещение украинских беженцев в своём доме. Назначенный судом первой инстанции штраф показался прокуратуре недостаточным, и дело было отправлено на пересмотр. Bayrischer Rundfunk отмечает, что до вынесения окончательного вердикта Юрген Хабель сохраняет должность бургомистра, но теперь городской совет лишил его полномочий, изменив устав города.

Городской глава Лангенценна «намеренно назначил слишком большую арендную плату за размещение украинских беженцев» в своём приватном жилье, постановил суд первой инстанции и приговорил Юргена Хабеля к денежному штрафу. Bayrischer Rundfunk сообщает, что с размером штрафа не согласилась ни прокуратура, ни сам подсудимый, поэтому была назначена апелляция.

Рассмотрение апелляции должно́ было состояться уже 24 июля, но было перенесено, так как прокуратура предоставила новые доказательства сознательного мошенничества со стороны Хабеля. Суд решил предоставить адвокатам бургомистра необходимое время для ознакомления с новыми уликами. Новые документы, по словам пресс-службы суда, показывают весь процесс согласования размещения беженцев в доме Хабеля.

Bayrischer Rundfunk напоминает, что суд первой инстанции в мае признал Хабеля виновным в махинациях с размещением двух украинских семей и назначил ему штраф в €6 тыс. В судебном решении было указано, что Хабель в договорах аренды «сознательно» завысил площадь жилья, которое он предоставил беженцам, и тем самым получил большую компенсацию для себя из городской казны, чем ему полагалось.

Государственная прокуратура считает, что «денежный штраф слишком мал» и требует увеличить его почти в три раза, поэтому подала дело на пересмотр. Сам Хабель, напротив, считает штраф завышенным и отрицает злой умысел в своих действиях. Две семьи украинских беженцев жили несколько месяцев в полуподвальной квартире баварского бургомистра начиная с марта 2022 года.

Между тем городской совет Лангенценна «фактически лишил полномочий» бургомистра, который формально всё ещё остаётся главой города. Bayrischer Rundfunk пишет, что за это проголосовали две трети депутатов из нескольких фракций. Был изменён устав и все решения, в том числе имеющие отношения к финансам должен рассматривать и утверждать совет города, а не избранный бургомистр. «У нас просто больше нет доверия к бургомистру, мы должны были действовать», — объяснят ситуацию Мелани Плевка, лидер фракции СДПГ в городском совете.