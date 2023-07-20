Скотт Риттер: «‎в случае войны мы проиграем‎» — поставки боеприпасов Украине обезоружили США

После многочисленных поставок оружия на Украину США настолько опустошили свои запасы, что проиграют в любом гипотетическом конфликте, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. На YouTube-канале Redacted он пояснил, что реальных боезапасов хватит лишь на неделю при такой интенсивности ведения боевых действий, как это происходит на Украине.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Украина выпускает 5—7 тысяч артиллерийских снарядов в день. В настоящее время мы производим 85 тысяч снарядов в год.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий: Вау…

СКОТТ РИТТЕР: Большое спасибо за этот взгляд. Потому что именно это и происходит. То есть Украина меньше чем за месяц выпускает столько, сколько мы производим за год. И что мы делаем для их поддержки, так это лишаем себя своих же запасов, которые используются для поддержки различных планов на случай непредвиденных обстоятельств.

И чего не скажет вам Пентагон, чего не скажет вам президент, так это то, что если мы сегодня вступим в войну, то не сможем выиграть ни одного столкновения. Хотите знать почему? У нас нет боеприпасов. Интересно почему? Потому что мы отдали их украинцам.

Сейчас у нас есть боеприпасы, но те боеприпасы, которые у нас есть... В общем, да, нам нужно сохранить минимум запасов на случай непредвиденных обстоятельств. Но эти непредвиденные обстоятельства, как выясняется, основаны на ошибочных предположениях, на нереальных темпах расходования артиллерии.

Война в Персидском заливе, которая является одним из конфликтов… Вы знаете, Америку всегда обвиняют… И блестящие писатели, которые говорят об этом: мы всегда учимся на основе последней войны. А последняя большая война, которую мы вели, была война в Персидском заливе в 1991 году. За всю войну мы выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов. 60 тысяч. И я был обеспокоен: да, мы выпускаем снаряды, мы… Хорошо. В этом конфликте Россия выпускает 60 тысяч снарядов за один день.

Вы понимаете, о каком размахе и масштабе идёт речь? Мы не готовы к этому конфликту. Поэтому даже когда мы поставляли Украине боеприпасы, мы говорили, что оставим себе достаточно на случай непредвиденных обстоятельств. А сейчас генералы ведут подсчёты и говорят, что мы допустили ошибку, потому что те боеприпасы, которые у нас есть сейчас, которых должно бы было хватить на конфликт продолжительностью 3-4 месяца, у нас закончатся через семь дней. И больше у нас ничего нет. Ноль.

И так будет в любом конфликте, в который мы ввяжемся. В любом. Не только с Россией. Китай, Северная Корея, Иран — кто угодно. Если мы ввяжемся в серьёзный бой, мы проиграем, потому что у нас нет боеприпасов.

Дата выхода в эфир 19 июля 2023 года.