DT: украинский конфликт преподал Лондону три важных урока

Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в своей статье для The Daily Telegraph проанализировал, какие уроки стоит извлечь британскому командованию из украинского конфликта. И главный вывод его состоит в том, что Лондону нужно значительно увеличить численность своей армии.

Каждый министр обороны задавался вопросом, насколько большая армия нужна его стране, пишет в статье для The Daily Telegraph бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. И он предлагает задуматься, какие выводы можно извлечь из нынешнего конфликта на Украине для того, чтобы перестроить европейские вооружённые силы.

«Конечно, первый урок Украины в том, что размер имеет значение», — пишет автор статьи. Он напоминает, что Великобритания играет важную международную роль в НАТО, в ООН и в партнёрстве с Соединёнными Штатами, а значит, ей нужны соответствующие вооружённые силы. «Когда друзья взывают о помощи, мы должны быть там, чтобы защитить их свободы и наши ценности, и, чтобы иметь возможность это сделать, армии численностью чуть более 70 тысяч человек слишком мало», — пишет Майкл Фэллон.

И большая армия потребует большего оборонного бюджета. А расходы Великобритании лишь слегка превышают минимум НАТО и составляют 2,1% ВВП. Но Россия тратила более высокую часть ВВП перед спецоперацией — и даже этого ей оказалось недостаточно, пишет экс-министр. Тем временем, напоминает автор, Китай разрабатывает третий авианосец, атомные баллистические подводные лодки и крупный надводный флот. При этом на рубеже этого века, ещё до 11 сентября и ядерной угрозы от КНДР, Великобритания тратила на оборону 2,7%, напоминает автор.

В итоге в условиях, когда приходится платить за новое и дорогое вооружение, армия, в частности, будет продолжать сокращаться. Разговоры о распределении возможностей между разными платформами и эффективности не заменят большое количество хорошо обученных и готовых к развёртыванию войск, настаивает экс-министр.

«Второй урок Украины заключается в том, что вы должны планировать неожиданное», — пишет Майкл Фэллон. Он вспоминает, как в первые несколько месяцев его пребывания на посту министра обороны они направили в Эстонию новый контингент солдат НАТО, обучали иракские силы борьбе с террористами, занялись планированием обучения украинских солдат.

В разгар всех этих процессов случилась вспышка вируса Эболы в Сьерра-Леоне, и они направили туда 700 военнослужащих и вертолёты. При этом им нужно было соблюдать рутинные внутренние и внешние обязательства, например поддерживать готовность к природным катаклизмам и нападениям террористов.

Фэллон отмечает, что, возможно, следующему министру обороны придётся быть готовым направить ещё сотни военнослужащих для укрепления восточных границ НАТО, для защиты британских интересов в Персидском заливе, для поддержки союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. И для этого нужно увеличивать численность войск, настаивает он.

Третий урок он называет самым важным. Украина быстро мобилизовала не только регулярные войска и резервистов, но и гражданских лиц. И хотя в нынешних конфликтах важную роль играют технологии: беспилотники, ракеты большой дальности, но «для завоевания территорий нужна пехота при поддержке бронетехники и артиллерии».

Поэтому он предполагает, что, если северо-восточная граница НАТО будет нарушена и в случае других угроз, НАТО придётся мобилизовать большой контингент. «Мы должны не сокращать численность армии, а увеличивать её и дополнять более сильными резервами», — пишет бывший министр обороны Великобритании в своей статье для The Daily Telegraph.