Axios: вспышки гнева, крики и допросы — сотрудники Белого дома боятся оставаться наедине с Байденом

Джо Байден «настолько вспыльчив», что часто позволяет себе крики и нецензурные выражения в адрес своих подчинённых в Белом доме, сообщает Аxios со ссылкой на источники в администрации президента США. Как отмечает издание, далеко не все подчинённые могут «говорить на языке Байдена» и беседовать с президентом наедине.

Публично президент США Джо Байден любит говорить шёпотом, чтобы донести свою точку зрения, но за закрытыми дверями он часто кричит на сотрудников своей администрации, пишет Axios.

По словам источников издания, Байден «настолько вспыльчив», что многие помощники стараются избегать встреч с ним наедине и предпочитают общаться с ним только в присутствии коллег. Во время вспышек ярости Байден кричит на своих подчинённых и использует в их адрес нецензурные выражения.

При этом источники отмечают, что гнев президента проявляется скорее в виде яростных допросов, а не в виде истерического крика. Байден допрашивает помощников по различным темам до тех пор, пока не станет ясно, что они не знают ответа на вопрос. Кто-то в администрации считает это проявлением щепетильности, а другие уверены, что так президент «ставит на место».

Крики президента помощники называют внутренней церемонией посвящения в Белом доме — «если Байден не кричит на вас, это может быть признаком того, что он вас не уважает». Причём попасть под горячую руку Байдена могут как высокопоставленные, так и рядовые сотрудники Белого дома. «Никто не чувствует себя в безопасности», — рассказал один из подчинённых президента на условиях анонимности.

Некоторые сотрудники администрации, многие из которых оканчивали самые престижные учебные заведения, с трудом справляются с требованиями американского лидера. «Говорить на языке Байдена» — в Белом доме особый навык. Сотрудники утверждают, что требуются годы, чтобы научиться ориентироваться в настроении президента и предугадывать, какую информацию он запросит на брифинге. Кроме того, не у всех быстро получается отказаться от «заумного, наполненного аббревиатурами языка» и вести брифинг так, как будто они разговаривают с близким членом семьи.

Axios отмечает, что тот образ Байдена, который описывают его подчинённые, не соответствует тщательно культивируемому имиджу «добродушного дядюшки Джо, который любит солнцезащитные очки Aviator и мороженое».

Впрочем, некоторые всё же защищают Байдена. Они признают, что он может быть жёстким, но также говорят, что он может быть более щедрым и сострадательным, чем многие влиятельные политики, и может заставить своих подчинённых почувствовать себя членами семьи. Отчасти именно поэтому многие помощники работают с Байденом десятилетиями.

«Нет никаких сомнений в том, что вспыльчивость Байдена — это реальность. Может быть, характер у него не такой взрывной, как у Билла Клинтона, но он определённо есть», — подтверждает американский журналист и автор книги «Сражение его жизни: в стенах Белого дома Байдена» Крис Уиппл.