Le Monde: чтобы избежать погромов, в День взятия Бастилии французам запретят фейерверки

После смерти несовершеннолетнего от рук полицейского по Франции прошли протесты и погромы. Чтобы не спровоцировать новую волну беспорядков в национальный праздник День взятия Бастилии, французские власти решили запретить продажу, ношение и использование фейерверков, пишет Le Monde.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала «защитить французов» во время национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля, сообщает Le Monde. Так, в те выходные под запретом будут фейерверки.
«В целях предотвращения риска серьёзных нарушений общественного порядка во время празднования Дня взятия Бастилии продажа, ношение, перевозка и использование пиротехнических изделий и фейерверков запрещены до 15 июля включительно на всей территории страны», — гласит официальное постановление. Впрочем, на уполномоченных специалистов, которые организуют фейерверки к национальному празднику, этот запрет не распространяется.
Связаны такие меры с попыткой предотвратить дальнейшее насилие, разразившееся по всей Франции после гибели несовершеннолетнего от рук полицейского. Элизабет Борн также заверила, что будут использованы «массированные» средства безопасности.
Она также отметила, что ещё до парламентских каникул они планируют провести закон о помощи в восстановлении зданий или фирм, пострадавших во время беспорядков. А владельцы сгоревших автомобилей получат компенсацию. Кроме того, в правительстве обсуждают возможность наказывать родственников несовершеннолетних участников беспорядков. И хотя власти уверяют, что ни не собираются отключать интернет или блокировать соцсети, возможно, в случае новых погромов они могут приостановить геолокацию в соцсетях, отметила Элизабет Борн.
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