Организация Human Rights Watch получила новые данные, согласно которым украинские военные применяют ракеты, чтобы разбрасывать запрещённые противопехотные мины. Как передаёт The Washington Post, в своём отчёте эта правозащитная организация собрала новые свидетельства того, что в прошлом году украинские войска сумели установить тысячи противопехотных мин, ранивших мирных жителей.

Правозащитная организация Human Rights Watch получила новые данные, согласно которым украинские военные применяют ракеты, чтобы разбрасывать запрещённые противопехотные мины на территориях, контролируемых российскими войсками. Как пишет The Washington Post, в своём отчёте, опубликованном накануне, эта организация собрала новые свидетельства того, что в прошлом году украинские войска сумели установить тысячи противопехотных мин, ранивших мирных жителей. Киев сделал это в нарушение Договора о запрете мин 1997 года, который Украина подписала.

Как продолжает издание, эти мины, которые приводятся в действие под весом тела человека, считаются чрезвычайно опасными. Их использование нарушает международные законы ведения боевых действий, потому что они могут причинить вред как солдатам, так и гражданским лицам. Из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса эти мины незаметны. Кроме того, выглядят они безобидно, а это может привести к тому, что дети или другие мирные жители по незнанию могут попытаться что-нибудь с ними сделать.

Эксперты Human Rights Watch изучили фотографии найденных остатков реактивных снарядов, которые используются исключительно для разбрасывания противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток». Рукописные «сообщения» на этих остатках снарядов свидетельствуют о том, что военным их передали украинские организации, предлагавшие писать на различных снарядах «пожелания смерти», чтобы собрать средства на военные нужды. Украина открыто взяла на себя обязательство не использовать подобное оружие, а теперь факты на местах свидетельствуют о том, что она нарушила свое обещание.

«Эти противопехотные мины имели немедленные и разрушительные последствия для мирного населения Изюма и его окрестностей. Они отрывали конечности мирным жителям, когда те занимались своими повседневными делами», — сообщила Айда Сойер, директор отдела по изучению кризисов и конфликтов в организации Human Rights Watch.

Правительство Украины не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию с остатками ракет, используемых для разбрасывания мин, но всё же признало обоснованность предыдущих выводов правозащитной группы. В Киеве сообщили, что они будут «должным образом изучены».

Эти мины, которые из-за формы часто называют бабочками или лепестками, имеют небольшой размер и вес. Они имеют, как правило, коричневый или зелёный цвет. Одно их крыло заполнено взрывчаткой, которая приводится в действие при нажатии или если на нее наступить.

Хотя некоторые типы противопехотных мин можно устанавливать вручную, ПФМ-1С «Лепесток» нужно разбрасывать с помощью миномета, самолета или ракеты, такой как реактивный снаряд 9М27K3 «Ураган» — о нём и говорится в отчёте. Такие ракеты могут нести в своих "кассетах" до 312 мин, которые рассыпаются после выстрела.

Мины ПФМ-1С способны опускаться на землю, не взрываясь, и оснащены механизмом, который должен обеспечивать их самоликвидацию в течение 1 — 40 часов после развёртывания. Если этот механизм выходит из строя, что случается часто, мины превращаются в угрозу для гражданского населения, поскольку они остаются неразорвавшимися и могут пролежать на земле неопределённо долго.