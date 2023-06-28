Своя ноша не тянет: канадцы носят жён на конкурсе в честь летнего солнцестояния

В канадском городе Бернаби отметили скандинавский праздник Мидсаммер танцами, песнями и конкурсом по переноске жён. Как передаёт NTD, данная традиция берёт начало в в Финляндии, однако теперь подобные мероприятия проводятся по всему миру, и в каждой стране они проходит с собственным колоритом.

Танцами, песнями и конкурсом по переноске жён отметили скандинавский праздник Мидсаммер в канадском городе Бернаби.

В конкурсе мужчины несут своих законных вторых половинок или подруг через трассу с препятствиями. Эрик и Анна прошли дистанцию быстрее всех, хотя к мероприятию не готовились.

ЭРИК БЛАЙД, участник конкурса: Я случайно нашёл в интернете информацию о фестивале. А потом мы просто зарегистрировались и приехали сюда.

АННА СТОНКОВИЧ, участница конкурса: Мы волновались. Мы были первыми, кто зарегистрировался. Подумали, что было бы классно поучаствовать.

Эрик и Анна говорят, что их поддерживали друзья.

АННА СТОНКОВИЧ: Однажды мы отдыхали с друзьями, и рассказали им об этом. Они тогда сказали: «Хорошо, покажите, как вы будете это делать».

ЭРИК БЛАЙД: Да, тогда мы пробежали примерно 10 метров.

Конкурс по переноске жён берёт начало в Финляндии. Женщина должна весить не менее 49 килограммов. Если она легче, ей на спину вешают рюкзак с утяжелителем.

Необычное мероприятие теперь проводится по всему миру. В каждой стране оно проходит с собственным колоритом.

Дата выхода в эфир 16 июня 2023 года.