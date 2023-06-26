Одним — повод для гордости, другим — для беспокойства: Washington Post — о реакции индийцев на визит Моди в США

Поездка в Вашингтон премьер-министра Индии Нарендры Моди восторженно освещалась индийскими СМИ — и, судя по всему, может стать для политика серьёзным подспорьем на предстоящих выборах, рапортует The Washington Post. Вместе с тем, как отмечает корреспондент издания, далеко не всем индийцам нравится то, что Моди уделяет внимание внешней политике в ущерб внутренней.

Во время состоявшегося на этой неделе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон индийские газеты пестрели заголовками о том, что в отношениях между двумя странами началась «новая заря», а в телеэфире индийских каналов тем временем подсчитывали, сколько бурных оваций собрала речь главы правительства в конгрессе США, и постоянно называли Моди не иначе как «боссом», повторяя таким образом прозвище, которым в прошлом месяце одарил индийского коллегу австралийский премьер Энтони Олбаниз, пишет The Washington Post.

Как констатирует корреспондент издания, тёплый приём, который оказали Моди в американской столице, вновь дал ему возможность «воспользоваться мировой ареной в качестве площадки для укрепления своего имиджа внутри Индии». Индийские СМИ ещё с момента вступления премьера в должность постоянно заостряли внимание на его встречах с зарубежными лидерами, но нынешний его визит в Америку стал в этом смысле особенным — ведь он состоялся всего за год до предстоящих общенациональных выборов в Индии, отмечает журналист.

«Ни одного больше лидера так не привечали в США, как Моди. Мы очень этим гордимся», — рассказывает в беседе с журналистом WP Рохит Сингла, 31-летний продавец тканей из города Лудхиана, что в штате Пенджаб. Перечисляя многочисленные яркие моменты визита премьера, начиная от похвальных отзывов, которые тот получил от Илона Маска, и заканчивая подписанными Моди соглашениями о закупке оружия, Сингла подчёркивает: «В этом и есть его очарование — он, вне всяких сомнений, теперь стал лидером мирового масштаба». По мнению Синглы, визит обязательно обернётся созданием дополнительных рабочих мест в Индии.

Как полагает житель родного для Моди штата Гуджарат 37-летний предприниматель в области лёгкой промышленности Пулкит Гоэнка, благодаря технологической поддержке Штатов Индия теперь вполне сможет добиться статуса сверхдержавы — не говоря уже о том, что рупия при активном участии Моди превратилась в мировую валюту. «Он — самый узнаваемый и популярный человек в мире, — цитирует Гоэнку WP. — Мы все знаем, как США воспринимали Индию десять лет назад. Но теперь всё по-другому — благодаря Моди».

Политические эксперты уверены: визит индийского лидера в Вашингтон определённо сыграет существенную роль в предстоящем голосовании, говорится в материале The Washington Post. По данным газеты, Индийской народной партии Моди предстоит конкурировать с 15 другими движениями — и те в минувшую пятницу уже организовали общую встречу, пытаясь продемонстрировать намерение выступить единым фронтом. Вместе с тем индийские СМИ не уделили этому мероприятию и близко того внимания, что было оказано поездке Моди, пишет издание.

По мнению исполнительного директора независимого новостного СМИ Newslaundry Маниши Панде, значительная часть индийских платных телеканалов поддерживают культ Моди с таким рвением, которое не увидишь даже на американском Fox News. Как отметила Панде в интервью WP, крайне позитивное освещение визита Моди — часть стратегии его партии в рамках избирательной кампании, и сама поездка, несмотря на её историческое значение, как минимум в значительной степени была инициирована для того, чтобы нынешний премьер смог поднять свой рейтинг в преддверии голосования.

Как полагает политолог Рахул Верма, впервые своё умение покорять сердца избирателей при помощи выступлений на мировой арене Моди продемонстрировал на избирательной кампании перед выборами 2019 года. «Моди доверяли не из-за каких-то конкретных факторов вроде состояния экономики страны и не из-за каких-то осязаемых вещей, — приводит WP слова Вермы. — Доверие поддерживали более абстрактные понятия — например, то, что Моди улучшил имидж Индии в мире или укрепил национальную безопасность; то есть то, что в повседневной жизни человек не ощутит».

С целью наращивания своего рейтинга Моди также пытался заручиться поддержкой 32-миллионной зарубежной диаспоры индийцев, которая играет серьёзную роль в индийской политике через такие информационные каналы, как WhatsApp, отмечает Верма. По словам эксперта, аналогичную попытку совершил и лидер индийской оппозиции Рахул Ганди, который также недавно провёл турне по США, в ходе которого предупреждал, что индийская демократия находится в опасности, — однако эта поездка получилась совсем не такой яркой. «Моди, наверное, всё-таки оказался в этом смысле впереди конкурентов», — констатирует политолог.

Впрочем, нашлись и те, кто оценивает визит Моди гораздо критичнее, пишет The Washington Post. По мнению 43-летнего писателя из города Бангалор Четана Тхиртхахалли, поездка никак не поможет решить действительно важные проблемы, стоящие перед страной. Пока на северо-востоке Индии творится насилие по этническому признаку, линчуют представителей религиозных меньшинств и покушаются на жизнь и здоровье индуистов из низших каст, Моди «пребывает в увеселительном турне», возмущается Тхиртхахалли. «Моди должен сейчас быть в Индии и всё это улаживать, а не проводить всё время за границей. Все же знают, как плохо в стране идут дела, пока он по миру катается. Индийцам такие вычурные выезды ни к чему», — поясняет писатель корреспонденту WP.

В том же ключе высказывается 43-летний торговец бетелевыми орехами Амрит Боро из штата Ассам. «Как визит Моди поможет обычным людям, если при его власти цены на основные товары подскочили до небес? — цитирует его WP. — Каждый раз, как в стране кризис, он убегает. Вот и в этом его визите я вижу такое бегство».

Часть индийских СМИ, освещая визит Моди, обратили особое внимание на комментарии экс-президента США Барака Обамы, который в интервью CNN заявил, что, будь у него такая возможность, он предупредил бы индийского лидера о том, что, если он «не станет защищать права этнических меньшинств в Индии, будет существенная вероятность того, что страна на каком-то этапе начнёт раздрабливаться». Слова Обамы в итоге вылились в нашумевший в Индии обмен колкостями: местный журналист обратился в Twitter к главе штата Ассам Химанте Бисве Сарме, с иронией поинтересовавшись, не собирается ли тот теперь арестовывать Обаму, имея в виду многочисленные задержания ассамской полицией, — а чиновник в ответ сделал выпад в адрес мусульманского меньшинства, написав: «У нас и в Индии хватает Хуссейнов Обам. Нужно сначала с ними разобраться, а потом уже думать, ехать ли нам в Вашингтон».