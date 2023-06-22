«Полюс, а не эксклюзивный партнёр» — обозревательница WaPo посоветовала США не рассчитывать на прочный союз с Индией

Премьер-министр Нарендра Моди планирует вскоре посетить Белый дом, но его визит не стоит рассматривать в качестве разворота Нью-Дели в сторону Вашингтона, считает обозревательница The Washington Post Барха Датт. По её словам, Индия, которая придерживается курса на «агрессивную многосторонность», не собирается отказываться от ведения дел с Москвой, Тегераном и даже Пекином ради долгосрочного альянса с Америкой.

Нарендра Моди, которому когда-то отказали в американской визе, вот-вот станет«звездой Белого дома». Администрация Байдена усиленно готовится к торжественному ужину по случаю приезда премьер-министра Индии на этой неделе, пишет обозревательница The Washington Post Барха Датт.

«В то время как Моди собирается выступить перед конгрессом во второй раз, может сложиться впечатление, что Индия разворачивается в сторону Соединённых Штатов. Но не будьте наивными, мои дорогие американские друзья. Индия никогда не станет вашим союзником», — отмечает журналистка.

Более того, по её словам,ситуация не изменится, если даже Моди не победит выборах следующего года. Дело в том, что «коллективная память Индии об унижениях колонизации создаёт широкую общественную поддержку независимого пути».

Политика неприсоединения, которую занимает Нью-Дели, началась во времена холодной войны. Сегодня она превратилось в «агрессивную многосторонность». Иными словами, как откровенно признал министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, Индия должна извлекать выгоду из «как можно большего числа связей».

«Так что, если вы ожидаете моногамии, приготовьтесь к разочарованию. Индия оставила за собой право флиртовать с Россией, Ираном и даже Китаем, если её национальные интересы диктуют такую необходимость», — подчёркивает автор статьи.

После терактов 11 сентября Нью-Дели отверг просьбу Вашингтона направить войска в Афганистан. Когда США вторглись в Ирак в 2003 году, тогдашний премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи отказал в военной поддержке, несмотря на проамериканскую позицию некоторых местных СМИ, призывавших его встать «на правильную сторону истории». Как показало время, сопротивление давлению со стороны администрации Буша-младшего оказалось «смелым и самым нравственным шагом», считает Датт.

В наши дни Нью-Дели также отказывается следовать американской линии в украинском конфликте. Импорт Индии дешевой российской нефти продолжает бить рекорды. Тому, кто хочет увидеть, как лидеры страны встанут и публично обрушатся с критикой на Кремль — одного из их основных поставщиков оружия и ценного источника сырья — придётся ждать очень долго, предупреждает журналистка.

Она признаёт, что растущее сотрудничество Нью-Дели с другими участниками Четырёхстороннего диалога по безопасности — США, Японией и Австралией — вызывает раздражение в Пекине. И, без сомнений, у соседних стран имеются серьёзные проблемы. Например, всего три года назад Индия потеряла 20 солдат в смертельном столкновении с китайскими войсками вдоль общей границы в Гималаях.

Но не стоит и думать о том, что Индия «пойдёт на поводу» у Америки в отношениях с Поднебесной. Нью-Дели остаётся ключевым участником поддерживаемого КНР Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и хочет выстраивать связи с Пекином на собственных условиях, обращает внимание Барха Датт.

«Нет никаких сомнений в том, что у США и Индии много общего. Обе представляют собой открытые и склонные к склокам общества. Разнообразие — сильная сторона обеих наций. Тем не менее,две страны сближает не романтика общих ценностей, а проверка геополитической действительности», — отмечает журналистка.

Нью-Дели может согласиться с доводом Вашингтона, что существует стратегическая и настоятельная необходимость сдержать Пекин, который «покупает влияние» соседних небольших государств и демонстрирует военно-морскую мощь. «Но не стоит путать стратегическое сотрудничество с долгосрочным альянсом. В многополярном мире Индия будет полюсом, а не эксклюзивным партнёром», — заключает Барха Датт.