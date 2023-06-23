Hindustan Times: Моди заявил о полной готовности Индии помочь мирным усилиям на Украине
Премьер-министр Нарендра Моди в четверг заявил, что Индия «полностью готова» помочь мирным усилиям Украины, пишет The Hindustan Times. «С самого начала событий на Украине Индия делала упор на разрешение спора путём диалога и дипломатии... Индия полностью готова помочь мирным усилиям Украины», — сказал Моди в совместном заявлении с президентом США Джо Байденом.
Назвав партнёрство между Индией и США «наиболее значимым», президент США Джо Байден сказал, что вместе обе страны открывают общее будущее с неограниченным потенциалом.
По словам Моди, во всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Индией и США появилась «новая глава».
«Сегодняшний день имеет особое значение в истории отношений Индии и США», — отметил Моди в своём заявлении на совместной пресс-конференции с Байденом.
Объявив о решении Индии присоединиться к соглашению по программе «Артемида», Моди сказал, что это означает новый скачок в космическом сотрудничестве с США. По словам премьер-министра, в ходе встречи он и президент Байден обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.
«Мы оба согласны с тем, что правительства, бизнес и академические институты должны объединиться для реализации нашего стратегического технологического партнёрства», — сказал Моди. «Вместе мы раскрываем общее будущее мира, которое, по моему мнению, имеет неограниченный потенциал», — со своей стороны, отметил Байден. Он также сказал, что его поразила способность двух стран находить новые сферы сотрудничества.
Как отмечает издание, в ходе редкой пресс-конференции во время визита в Белый дом Моди также отрицал дискриминацию мусульманского меньшинства. «Независимо от касты, вероисповедания, религии, пола, нет абсолютно никакого места для дискриминации», — цитирует The Hindustan Times слова Моди, отвечавшего на вопрос американского репортёра, стоя перед Белым домом вместе с Байденом.
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