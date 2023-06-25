El País: карта расколотой страны — через год после отмены права на аборт американское общество всё так же поляризовано

Через год после отмены Верховным судом права на аборт в США на федеральном уровне страна оказалась разделена примерно пополам: по меньшей мере 25 штатов с тех пор решили запретить или сильно ограничить права женщин на аборт, пишет El País. Решение не только вынуждает американок преодолевать сотни и тысячи километров, чтобы прервать беременность, но и подорвало веру в Верховный суд.

Когда 24 июня 2022 года Верховный суд шестью голосами против трёх отменил право на аборт на федеральном уровне в Соединённых Штатах, на самом деле он вернул право законодательной инициативы каждому из 50 штатов страны. Это знаковое решение, отменившее полувековой прецедент, созданный другим решением Верховного суда, «Роу против Уэйда», 1973 года, оставило после себя меняющуюся карту прав американок на репродуктивное здоровье. Эту карту El País называет отражением поляризованного американского общества.

По меньшей мере 25 штатов, почти все из которых управляются Республиканской партией, с тех пор решили запретить или сильно ограничить права женщин на аборт, в то время как другие штаты страны под руководством Демократической партии лишь расширили меры по защите этих прав. Между тем законность использования мифепристона — популярного препарата, который используется примерно в половине случаев прерывания беременности в США, — находится под вопросом после решения федерального судьи в Техасе.

По данным AP, за 12 месяцев после того, как самый консервативный за последние восемь десятилетий Верховный суд вынес решение по делу «Доббс против Организации женского здоровья Джексона», более 25 млн женщин в возрасте от 15 до 44 лет, то есть две из пяти, оказались в штатах, где условия для проведения абортов ужесточились. Более 5,5 млн проживают в местах, где соответствующие решения приняты, но приостановлены и оспариваются ассоциациями типа Planned Parenthood, которая управляет примерно половиной клиник в США. В частности, Planned Parenthood подала иск, который парализовал вступление в силу закона штата Юта. Дело в Юте — лишь одно примерно из 50 дел, находящихся сейчас в судах по всей стране.

В другой половине страны аборты остаются законными, по крайней мере, до первых 24 недель беременности. В 20 штатах, от Канзаса до Миннесоты, эти меры были закреплены законом или включены в Конституцию в качестве поправки после голосования у избирательных урн.

С географической точки зрения решение Верховного суда сформировало карту, на которой обширные регионы Юга и Среднего Запада стали «пустыней женских прав». Эта пустыня может охватить почти весь юго-восток США, если в силу вступят оспариваемые законы во Флориде, в Южной и Северной Каролине. В Южной Каролине Верховный суд штата должен рассмотреть закон, подразумевающий запрет на аборты после шестой недели беременности. В Северной Каролине правило, запрещающее прерывание беременности после 12 недель, должно вступить в силу 1 июля. Но в этой пустыне есть и оазисы, такие как Иллинойс или Канзас, где референдум в августе защитил свободу выбора женщин.

Теперь в США право на аборт определяется географическими и экономическими причинами, и американки вынуждены преодолевать сотни и тысячи километров, чтобы прервать беременность.

Право женщин на репродуктивное здоровье стало одним из важнейших электоральных аргументов президента Джо Байдена в ходе избирательной компании. Кандидаты на то, чтобы возглавить на выборах 2024 года Республиканскую партию, демонстрируют, что, по крайней мере пока, усвоили урок, стараясь избегать делать однозначные заявления по вопросу, вызывающему огромный раскол.

Год назад после решения Верховного суда опросы показали, что две трети населения страны были против ужесточения условий прерывания беременности. Согласно опросу, проведённому на этой неделе по заказу NBC News, 61% американцев не одобряет это решение. Согласно совокупности опросов, опубликованных в пятницу газетой The New York Times, впервые большинство считает аборты «морально приемлемыми», называя новые законы «слишком строгими».

Череда запретительных постановлений привела к снижению числа абортов: согласно ежемесячным оценкам исследования #WeCount, которое собирает данные из клиник по всей стране, в апреле 2023 года в США было сделано на 25 650 абортов меньше, чем в том же месяце 2022 года, до решения Верховного суда. Следующая цель — запрет мифепристона, самого популярного препарата для прерывания беременности в сочетании с другой таблеткой — мизопростолом.

В январе изменение правил Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США разрешило продажу этих таблеток в розничных аптеках. Назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом федеральный судья Мэтью Качмарик в апреле временно приостановил действие первого из них. На практике это решение так и не вступило в силу. Те же девять судей Верховного суда, которые в июне прошлого года отменили решение «Роу против Уэйда», скорректировали мнение апелляционного суда Нового Орлеана, судьи которого установили ограничения на применение мифепристона, пока пересматривали решение Качмарика. Это решение Верховного суда Вашингтона El País назвало «редким облегчением» для движения за выбор в США.

Тем не менее вера в Верховный суд среди американцев уже была подорвана. По данным опроса Института Гэллапа, почти 60% жителей США не одобряют его решения, считая их пристрастными и слишком консервативными. Как отмечает издание, это рекордный показатель.