Newsweek: спор об абортах грозит оставить американскую армию без ценных кадров

64 должности армии США, в число которых входят многие высокие посты, находятся под угрозой, пишет Newsweek, ссылаясь на слова главы Пентагона Ллойда Остина. Причина в том, что сенатор Томми Табервилл заблокировал инициативу Пентагона об оплачиваемых из бюджета абортах. Остин заявил, что дальнейшая блокировка этой инициативы подорвёт боеготовность армии США.

Глава Минобороны США Ллойд Остин предостерёг, что многомесячная задержка с введением новых правил в отношении репродуктивного здравоохранения военных может подорвать национальную безопасность и привести к потере высокопоставленных служащих в рядах вооружённых сил, пишет Newsweek. Издание напоминает, что прошлой осенью Пентагон анонсировал внедрение новых практик, предназначенных для заботы о военнослужащих и их семьях, однако эта инициатива была заблокирована сенатором Томми Табервиллом, который заявил, что не изменит своей позиции, если Остин не отменит предлагаемую им практику оплаты абортов для военных и членов их семей из государственного бюджета.

В ответ на это Остин написал письмо в сенат США, в котором подчеркнул, что из-за позиции Табервилла откладываются назначения на 64 армейские должности, которые освободятся в течение нескольких месяцев, пишет издание. В число этих должностей входят начальник штаба армии США, директор Агентства национальной безопасности, глава морских операций и другие.

Newsweek напоминает, что в марте этого года Остин выступал в сенате на слушаниях по бюджету на 2024 год. В своей речи глава Пентагона подчеркнул необходимость введения новых норм в области репродуктивного здравоохранения для военных, отметив, что почти каждый пятый военнослужащий армии США является женщиной, не имеющей возможности выбрать место прохождения военной службы. По словам Остина, 80 тыс. женщин-военных армии США расположены в местах без доступа к репродуктивному здравоохранению.

Ряд сенаторов от Демократической партии жёстко раскритиковал позицию Табервилла, пишет Newsweek. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Табервилл ставит под угрозу боеготовность американских войск и подвергает вооружённые силы риску. Несмотря на это Табервилл пока не выразил намерения менять своё мнение, отмечает издание.