Newsweek Оригинал

Newsweek: спор об абортах грозит оставить американскую армию без ценных кадров

Материал представлен в пересказе ИноТВ
64 должности армии США, в число которых входят многие высокие посты, находятся под угрозой, пишет Newsweek, ссылаясь на слова главы Пентагона Ллойда Остина. Причина в том, что сенатор Томми Табервилл заблокировал инициативу Пентагона об оплачиваемых из бюджета абортах. Остин заявил, что дальнейшая блокировка этой инициативы подорвёт боеготовность армии США.
Newsweek: спор об абортах грозит оставить американскую армию без ценных кадров
AP

Глава Минобороны США Ллойд Остин предостерёг, что многомесячная задержка с введением новых правил в отношении репродуктивного здравоохранения военных может подорвать национальную безопасность и привести к потере высокопоставленных служащих в рядах вооружённых сил, пишет Newsweek. Издание напоминает, что прошлой осенью Пентагон анонсировал внедрение новых практик, предназначенных для заботы о военнослужащих и их семьях, однако эта инициатива была заблокирована сенатором Томми Табервиллом, который заявил, что не изменит своей позиции, если Остин не отменит предлагаемую им практику оплаты абортов для военных и членов их семей из государственного бюджета.

В ответ на это Остин написал письмо в сенат США, в котором подчеркнул, что из-за позиции Табервилла откладываются назначения на 64 армейские должности, которые освободятся в течение нескольких месяцев, пишет издание. В число этих должностей входят начальник штаба армии США, директор Агентства национальной безопасности, глава морских операций и другие.
 
Newsweek напоминает, что в марте этого года Остин выступал в сенате на слушаниях по бюджету на 2024 год. В своей речи глава Пентагона подчеркнул необходимость введения новых норм в области репродуктивного здравоохранения для военных, отметив, что почти каждый пятый военнослужащий армии США является женщиной, не имеющей возможности выбрать место прохождения военной службы. По словам Остина, 80 тыс. женщин-военных армии США расположены в местах без доступа к репродуктивному здравоохранению.
 
Ряд сенаторов от Демократической партии жёстко раскритиковал позицию Табервилла, пишет Newsweek. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Табервилл ставит под угрозу боеготовность американских войск и подвергает вооружённые силы риску. Несмотря на это Табервилл пока не выразил намерения менять своё мнение, отмечает издание. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
аборт армия Ллойд Остин США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров