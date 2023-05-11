Newsweek: спор об абортах грозит оставить американскую армию без ценных кадров
Глава Минобороны США Ллойд Остин предостерёг, что многомесячная задержка с введением новых правил в отношении репродуктивного здравоохранения военных может подорвать национальную безопасность и привести к потере высокопоставленных служащих в рядах вооружённых сил, пишет Newsweek. Издание напоминает, что прошлой осенью Пентагон анонсировал внедрение новых практик, предназначенных для заботы о военнослужащих и их семьях, однако эта инициатива была заблокирована сенатором Томми Табервиллом, который заявил, что не изменит своей позиции, если Остин не отменит предлагаемую им практику оплаты абортов для военных и членов их семей из государственного бюджета.
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