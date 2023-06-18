Их отправляют на убой — Скотт Риттер раскритиковал подготовку украинцев США и их союзниками
МАРК МИЛЛИ, генерал армии США: Сейчас более 6 тысяч украинцев проходят военную подготовку на 40 различных объектах по 75 программам в 33 странах. С начала войны США провели подготовку более 11 тысяч украинцев. Сейчас проходит подготовка трёх батальонов: танкового и двух батальонов территориальной обороны. Всего за время текущей операции международными усилиями было обучено почти 60 тысяч украинских солдат.
СКОТ РИТТЕР: Генерал Милли знает, что... Возьмём, например, морских пехотинцев. Они проходят начальную военную подготовку, индивидуальную подготовку по освоению определённого вооружения. Мы отправляем их в (учебные. — ИноТВ) подразделения морской пехоты, где они могут обучаться ещё до года. Но прежде чем отправить их в боевые условия, мы проводим полугодовое обучение, чтобы они считались достаточно подготовленными для участия в боях.
Шесть месяцев мы готовим высококвалифицированных морских пехотинцев. И теперь мы берём ребят, призванных в марте этого года, мы отправляем их на обучение на пару недель, отправляем их Германию на месяц для прохождения общевойсковой подготовки. Они не понимают, что делают. Они максимально некомпетентны, и мы это видим. Они храбры — не будем даже пытаться сомневаться в храбрости и решительности украинских солдат, — но они пытаются сделать то, чего сделать попросту не могут. Общевойсковой бой — это крайне сложно. Даже морпехи что-то делают не так, любой может ошибиться, потому что это сложно.