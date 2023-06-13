TAC: Байдену выгодна война до последнего украинца

На Украине Байден ведёт дело к «вечной войне», как в книге Оруэлла «1984». В этом кровавом конфликте должны гибнуть жители Украины, а прибыль получат американские фирмы. Как пишет автор The American Conservative, Америка действует по принципу «чем больше сейчас разрушить, тем прибыльнее будет восстановление», при этом как долго будет продолжаться конфликт и сколько людей погибнет — это для США не имеет значения.

Джо Байден создал для США войну, не имеющую аналогов, в которой умирают другие люди, а Америка просто бездельничает в сторонке и оплачивает гигантские счета ВПК. Американцы не предпринимают никаких дипломатических усилий, а дипломатические усилия других стран, таких как Китай, отвергают как злонамеренные попытки усилить влияние в мире. Как пишет автор The American Conservative, Байден стремительно движется к достижению конечного состояния «вечной войны», как в книге Оруэлла «1984», при этом он пытается подвергать риску лишь самый минимум американских жизней, поскольку он извлёк уроки из холодной войны и уже применяет их в своей политике.

Как отмечает автор материала, спустя год после начала конфликта на Украине стратегия Байдена прояснилась чётко. Всего за 15 месяцев его военная помощь Украине переключилась с касок и обмундирования на уровень истребителей-бомбардировщиков F-16, и он не собирается останавливаться. Однако проблема состоит в том, что этой военной помощи всё время не хватает для победы, но всегда «как раз достаточно» для того, чтобы военные действия продолжались. И если украинцы считают, что успешно играют с США в погоне за оружием, то лучше бы им задуматься, какую кровавую цену они за это платят.

Сейчас США поставляют Украине бывшие в употреблении или устаревшие модели вооружений. Это даёт Пентагону право расходовать средства, санкционированные конгрессом, на пополнение своих запасов путём закупки нового оружия. При этом нельзя не заметить глубокой иронии в том, что военная техника, когда-то побывавшая в Ираке при президенте Обаме, теперь перебрасывается на территорию Украины при его бывшем вице-президенте.

«Стратегия США, по-видимому, основана на воссоздании жуткой картины, когда две воюющие стороны выстраиваются в линию поперёк поля, стреляя друг в друга. Сегодня боевые действия не останавливаются ни на минуту, буквально перемалывая людей, хотя и не американцев. На вопрос, сколько ещё украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что «потенциально могут умереть все из них», — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что Америка извлекла некоторые уроки. Одной из неудач США во время холодной войны и войны с терроризмом было использование марионеточных правительств, которые в значительной степени навязывались или содержались за счёт американских денег и средств. Поскольку этим правительствам не хватало поддержки народа, как во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, они были с самого начала обречены и существовали не дольше, чем бабочки-однодневки. Но на Украине немного другая ситуация. Да, она полностью зависит от США в вопросе самого своего выживания, но более или менее поддерживается непосредственно народом, по крайней мере, на данный момент.

Другие извлечённые уроки должны касаться государственного строительства, восстановления и реконструкции.

«Очевидно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова подтолкнёт глобальный экономический рост», — сказал Зеленский, хвастаясь контактами с BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs. Остальные, по его словам, «уже встали на нашу сторону».

Украинская торговая палата назвала страну «крупнейшей в мире строительной площадкой». The New York Times повторила один прогноз, согласно которому расходы по восстановлению Украины обойдутся в 750 миллиардов долларов. Восстановление Украины будет, как пишет Times, «золотой лихорадкой». И это является интересным дополнением к стратегии Байдена о «войне до последнего украинца». Чем больше будет разрушено в этой стране, тем больше нужно восстанавливать, что даст больше денег американским компаниям.

«Итак, давайте подкрасим губной помадой эту свинскую стратегию и назовём её «Доктриной Байдена». Часть I — ограничить прямое участие США в боевых действиях, одновременно раздувая огонь войны для других народов. Часть II — предоставить воюющим сторонам огромное количество оружия, чтобы дать возможность сражаться до последнего местного солдата. Часть III состоит в том, чтобы превратить местное правительство в марионетку вместо того, чтобы заново создавать непопулярную власть. Часть IV состоит в том, чтобы превратить процесс восстановления разрушенной страны в источник прибыли для американских компаний. Как долго будет продолжаться война и сколько людей погибнет — это для стратегии Байдена неважно», — заключает автор статьи.