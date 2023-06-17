Politico: западная оборонная промышленность с трудом поспевает за украинскими нуждами и собственными потребностями стран

В НАТО признают проблему дефицита запасов вооружения у стран-членов, пишет Politico. В июле на встрече в Вильнюсе лидеры альянса подпишут новый план действий в области оборонного производства, направленный на быстрое устранение этого дефицита. Как отмечает издание, если США пока могут поддерживать Украину без ущерба для собственной боеготовности, их союзники в Европе всё больше понимают, что оказались в затруднительном положении.

Министры обороны стран НАТО завершили двухдневную встречу в Брюсселе. В пятницу они пообещали выделить Украине дополнительные военную помощь на фоне контрнаступления ВСУ, пишет Politico.

В связи с этим США и страны Европы активизируют планы по созданию большего количества оружия для помощи Украине в долгосрочной перспективе, одновременно работая над пополнением собственных запасов. Теперь вопрос заключается в следующем: сможет ли западная оборонная промышленность поспевать за спросом.

Этот вопрос привлёк к себе ещё больше внимания на прошлой неделе, когда в социальных сетях стали появляться изображения уничтоженной техники, в том числе боевых машин Bradley американского производства и танков Leopard немецкого производства.

Как отмечает издание, необходимость снабжать и поддерживать Украину сохранится в течение многих лет, особенно если страна всё-таки вступит в НАТО. В то же время странам нужно увеличивать финансирование собственной оборонной промышленности.

На этой неделе министр армии США Кристин Вормут заявила журналистам в Пентагоне, что руководство армии по-прежнему обеспокоено тем, что оборонная промышленность с трудом справляется со спросом. «Урок, который, я думаю, извлекла наша страна из конфликта на Украине, заключается в том, что наша промышленная база не настолько прочна, как нам нужно, и это стало тревожным сигналом», — отметила Вормут.

Министр призвала конгресс утвердить дополнительное финансирование для поддержки Киева сверх лимита расходов, согласованного в рамках недавней сделки по потолку госдолга США. Ранее спикер палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти выступил против любых попыток превысить лимиты, предусмотренные соглашением.

Ожидается, что в июле на встрече в Вильнюсе лидеры НАТО подпишут новый план действий в области оборонного производства. По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, на этой неделе в Брюсселе десятки оборонных подрядчиков собрались в кулуарах, чтобы начать разработку собственных рекомендаций для этого плана.

Руководство НАТО признало проблему и большую часть прошлого года пыталось разработать план по лучшей интеграции американских и европейских фирм. «Отношения между правительствами и промышленностью никогда не были столь важными», — заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, признав, что «именно правительства подписывают подавляющее большинство контрактов», хотя «НАТО играет важную роль и для промышленности».

Комментируя новый план, Столтенберг отметил, что он «позволит более эффективно связать оборонно-промышленный потенциал альянса с нашим оборонным планированием», а также «будет способствовать увеличению количества совместных закупок, поможет достичь целевых показателей потенциала НАТО и поддержит союзников в реализации стандартов» альянса.

В четверг Германия и Польша взяли на себя обязательства по поддержанию танков Leopard, поставленных на Украину этой весной, а США, Великобритания, Дания, Нидерланды и Канада обещали новые поставки зенитных ракет. Норвегия и Германия также объявили о долгосрочных пакетах помощи в сфере безопасности, а Дания обязалась предоставить Украине военную помощь в размере почти $2,6 млрд до 2024 года.

Эти обещания дополняют пакет помощи на сумму $325 млн, обещанный на этой неделе администрацией президента Джо Байдена, вооружение на который будет взято непосредственно из существующих запасов США. Вашингтон может сделать это без ущерба для собственной боеготовности, его союзники в Европе всё больше и больше чувствуют, что оказались в затруднительном положении.