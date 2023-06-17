CNN: «просчитанный риск» — визит в Россию президента ОАЭ показал, что Ближний Восток выбирает нейтралитет

Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид посетил Петербургский международный экономический форум, на полях которого встретился с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт CNN. По информации канала, власти ОАЭ, которые по-прежнему поддерживают хорошие отношения и с Западом, и с Россией, считают эту поездку «просчитанным риском», необходимым для преодоления поляризации в мире. Между тем визит также иллюстрирует позицию «осторожной нейтральности», которой, вопреки усилиям Вашингтона, придерживается большинство ближневосточных стран, пишет сайт канала.

Петербургский международный экономический форум в пятницу практически «в последнюю минуту» посетил высокопоставленный гость — президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид, пишет сайт CNN. Как подчёркивает обозреватель канала, визит ибн Заида, который встретился с российским лидером Владимиром Путиным, стал весьма важным событием— ведь вплоть до утра пятницы большинство иностранных гостей, о прибытии которых объявили организаторы, были чиновниками министерского уровня.

Как разъяснил CNN советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш, в администрации лидера поездку на ПМЭФ воспринимают как «просчитанный риск», на который ибн Заид пошёл в рамках курса своей страны на снижение напряжённости и продвижение диалога между странами в обстановке усугубляющейся поляризации.

«Эту поляризацию нужно ломать, — цитирует Гаргаша американский канал. — Мухаммад ибн Заид часто проводит встречи с западными лидерами, и ему также важно выслушать президента Путина, дабы иметь возможность внести вклад в общие усилия международного сообщества — и идти к преодолению нынешней поляризации».

«Мы стараемся слышать все стороны», — добавил чиновник, отметив, что в такой курс вписывается и нынешний визит ибн Заида в Россию.

По информации CNN, во время встречи между президентами России и ОАЭ Владимир Путин поблагодарил коллегу за предпринятые им «усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц». Как сообщили СМИ ОАЭ, ибн Заид обсудил с Путиным наращивание усилий по «смягчению гуманитарных последствий нынешнего кризиса».

Как напоминает обозреватель CNN, в декабре прошлого года Россия и США при посредничестве ОАЭ договорились об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. При этом, как разъяснял тогда каналу высокопоставленный представитель властей ОАЭ, Москва всё же согласилась на обмен в том числе и благодаря усилиям ибн Заида, который встретился с Владимиром Путиным в октябре.

Позиция ОАЭ служит наглядным примером курса «осторожной нейтральности», которым следует большая часть ближневосточных государств, а также свидетельствует о том, что США так и не удалось привлечь своих союзников в регионе на свою сторону, говорится в материале CNN.

По данным CNN, на территории ОАЭ на постоянной основе находится контингент американских военнослужащих численностью 5 тыс. человек, а в течение трёх последних лет Абу-Даби наладил крайне тесные связи с Израилем, став одним из его главных союзников. Тем не менее в 2022 году товарооборот страны с Россией увеличился на 68%, достигнув $9 млрд. В связи с подобной политикой ОАЭ, Вашингтон предупредил, что физические и юридические лица, уличённые в помощи России в плане обхода западных санкций, могут потерять доступ к рынкам стран «Большой семёрки», упоминает обозреватель канала.

Тем не менее западные эксперты предполагают, что визит ибн Заида представляет собой лишь «прощупывание почвы» на предмет того, что готов терпеть Запад, а впоследствии Абу-Даби может начать развивать отношения с Россией уже «полным ходом», подчёркивает журналист.