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New York Times: «Исключительно серьёзный ущерб нацбезопасности» — автору утечки секретных документов Пентагона грозит 60 лет тюрьмы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Джеку Тейшейре, подозреваемому в утечке информации из Пентагона, предъявлены обвинения по шести пунктам. 21-летнему парню грозит до 60 лет тюрьмы. Как пишет The New York Times, это дело называют одной из самых разрушительных информационных утечек в новейшей истории, ведь объём слитых секретов «намного превышает то, что было публично раскрыто».
New York Times: «Исключительно серьёзный ущерб нацбезопасности» — автору утечки секретных документов Пентагона грозит 60 лет тюрьмы
AP
Джеку Тейшейре, подозреваемому в утечке информации из Пентагона, предъявлены обвинения по шести пунктам. 21-летнему парню грозит до 60 лет тюрьмы, пишет газета The New York Times.
 
Федеральное большое жюри обвинило военнослужащего Национальной воздушной гвардии в хранении и передаче секретных документов, относящихся к национальной обороне. Джек Тейшейра был арестован агентами ФБР два месяца назад. Впереди его ждёт суд по делу, которое уже называют одной из самых разрушительных информационных утечек о национальной безопасности в новейшей истории. 
 
Как сообщает The New York Times, обвинительное заключение состоит из 10 страниц, где перечислено огромное количество секретов, которые он брал с компьютеров разведывательного подразделения на авиабазе Кейп-Код и делился с друзьями онлайн, чтобы произвести на них впечатление. Пока не ясно, какие из инцидентов, описанных в обвинении в общих чертах, были раскрыты ранее, а какие обнародованы впервые. 
 
Газета напоминает, что громкая утечка секретных материалов привела к появлению разногласий между США и их союзниками, а Россия получила информацию о методах сбора разведданных. Кроме того, представители министерства юстиции сообщили, что объём материалов «намного превышает то, что было публично раскрыто». А генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что эта утечка нанесла «исключительно серьёзный ущерб национальной безопасности».
 
В ходе предварительных слушаний по делу были раскрыты детали того, как Тейшейра, молодой технический работник, имевший высокий уровень допуска к секретной информации, несколько месяцев качал данные, размещал их в интернете под носом у своего начальства и никто не обращал на это внимания. 
 
The New York Times пишет, что в обвинительном заключении среди секретных материалов также упоминается отчёт о взломе аккаунтов некой американской компании «иностранным противником», информация о предоставлении и доставке военной техники на Украину и особо секретный доклад о передвижениях российских и украинских войск, который мог скомпрометировать «секретные источники и методы». 
 
Кроме того, там были подробности иностранного заговора с целью нападения на американские войска за пределами Соединённых Штатов с описанием места и метода нападения. 
 
Часть документов, слитых Тейшейрой, относились к одной из самых секретных классификаций, включая «конфиденциальную разрозненную информацию», которая должна храниться и изучаться исключительно на охраняемом объекте. 
 
«Несанкционированное перемещение, хранение и передача секретной информации ставит под угрозу безопасность нашей страны», — цитирует The New York Times Джошуа С. Леви, исполняющего обязанности прокурора США в Массачусетсе. «Лица, получившие доступ к секретным материалам, несут главную обязанность по защите информации в интересах безопасности Соединённых Штатов, наших военнослужащих, граждан и союзников». 
 
Прокуроры предъявили доказательства, что Джек Тейшейра ранее распространял расистские и насильственные угрозы, имел доступ к арсеналу оружия и представлял риск обмена секретной информацией с другими странами. Учитывая всё это, военнослужащего оставили под стражей. 
 
Подробности поведения Тейшейры обсуждались и ранее в качестве основания для его ареста в апреле и бессрочного содержания под стражей, пишет газета. Тогда утверждалось, что военнослужащий неоднократно пытался помешать федеральным следователям и мог располагать дополнительной информацией, которая имела бы «огромную ценность для враждебных государств».
 
У прокуроров также возникли вопросы к состоянию Джека, учитывая его прошлое. Так, в 2018 году он был отстранён от занятий в школе за комментарии об использовании «коктейлей Молотова» и другого оружия, а также поиск в интернете информации о массовых расстрелах. Он также участвовал в социальной сети в «регулярных дискуссиях о насилии и убийствах» и окружил свою кровать в доме родителей огнестрельным оружием и тактическим снаряжением. 
 
Министерство юстиции также отметило ряд оплошностей со стороны начальства Тейшейры. Как выяснилось, его поймали на том, что он делал заметки и проводил расширенный поиск секретных материалов за несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение. Однако это не стало основанием для его отстранения от работы. 
 

 

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