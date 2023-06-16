Arirang News: ответ на угрозы Пхеньяна — в Южную Корею прибыла крупнейшая атомная подводная лодка из США

Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами прибыла из США в Южную Корею впервые за шесть лет. Этот шаг должен продемонстрировать возможности двух стран дать ответ на растущие угрозы со стороны Северной Кореи, сообщает Arirang News.

Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами прибыла из США в Южную Корею впервые почти за шесть лет. Министерство обороны Сеула заявило, что судно USS Michigan прибыло в порт Пусан в пятницу в очевидном стремлении повысить видимость стратегических активов США на Корейском полуострове — мера, согласованная в Вашингтонской декларации.

Прибытие подводной лодки также должно продемонстрировать возможности Сеула и Вашингтона по сдерживанию, поскольку они стремятся достичь мира с помощью силы. В министерстве обороны также добавили, что по случаю визита подводной лодки будет усилен ответ на растущие угрозы со стороны Северной Кореи совместными учениями по специальной боевой подготовке.

Данная подводная лодка является одной из самых больших, когда-либо построенных для ВМС США, и способна выполнять ударные задачи.



Дата выхода в эфир 16 июня 2023 года.