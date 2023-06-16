Arirang News: ответ на угрозы Пхеньяна — в Южную Корею прибыла крупнейшая атомная подводная лодка из США

16:28
Путин: Россия должна стать страной с экономикой высоких заработных плат
Российский президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат.
16:27
Сальников считает, что действия МОК вынуждают Россию бойкотировать соревнования
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.
16:25
Более 130 воздушных гимнастов выступят на фестивале «Ты — сердце воздуха» на ВДНХ
Более 130 воздушных гимнастов примут участие в фестивале «Ты — сердце воздуха», который пройдёт на ВДНХ 17 июня.
16:25
Путин: российскому бизнесу нужно вкладывать деньги в России
Российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что российскому бизнесу необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в России.
16:25
Врач Неудахин рассказал о мерах первой помощи при тепловом ударе
Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин рассказал, как помочь человеку в случае теплового удара.
16:23
Швеция в рамках пакета помощи Киеву будет обучать украинских пилотов управлению JAS Gripen
Правительство Швеции приняло решение выделить новый пакет поддержки Украины. В частности, речь идёт об обучении украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.
16:21
Путин поручил ускорить возвращение российских активов в юрисдикцию России
Российский президент Владимир Путин поручил правительству в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение российских активов в основных отраслях в юрисдикцию России.
16:20
Канчельскис: отдавать Личку за €1 млн — грабёж «Оренбурга»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может возглавить «Динамо».
16:16
Путин назвал заморозку счетов россиян за рубежом разбоем и средневековьем
Российский президент Владимир Путин назвал заморозку счетов российских предпринимателей за рубежом разбоем и средневековьем.
16:14
Врач Неронов посоветовал есть каши и овощи для профилактики аппендицита
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал о мерах профилактики аппендицита.
16:13
Появилось видео, как Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой
Издание TMZ опубликовало видеозапись, на которой видно, как бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой.
16:09
Депутат Бессараб: увеличение МРОТ повысит покупательскую способность населения
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.
16:09
Васильев уверен, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на ОИ-2024.
16:07
Путин: Россия обладает возможностями для перехода к экономике предложения
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия обладает возможностями для развития экономической модели «экономика предложения».
16:07
Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного бизнеса
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ предложил расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса.
16:07
Путин: оставшиеся проверки бизнеса должны проводить только профильные ведомства
Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что оставшиеся проверки бизнеса должны проводить только профильные ведомства.
16:02
Врач Неронов: злоупотребление жирной пищей и алкоголем ведёт к панкреатиту
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что панкреатит нередко является следствием злоупотребления жирной пищей и спиртными напитками.
16:02
Загитова, Щербакова, Валиева и Медведева выступят на праздновании 100-летия Московского спорта
Российские фигуристы примут участие в праздновании 100-летия Московского спорта, которое состоится 1 июля в «Лужниках».
15:59
Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО
Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.
15:59
В Театре им. Ермоловой отменён спектакль с участием Кристины Бабушкиной
В Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной после новостей о её задержании.
15:58
Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи
Российский президент Владимир Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.
15:58
Тульская область продолжит развивать стратегическое сотрудничество с Белоруссией
Тульская область и Белоруссия продолжат развивать стратегическое сотрудничество.
15:57
Ведущий свадеб Романовский рассказал о моде на камерные торжества в Москве
Ведущий свадеб Алексей Романовский рассказал, что в столице молодожёны стали предпочитать отмечать торжество в кругу близких людей до 35 человек.
15:55
Зделар признался, что ему пока не предлагали получить российское гражданство
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о возможности получения российского паспорта.
15:54
Перенёсший операцию на плече гимнаст Аблязин настроен участвовать в Кубке России
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин планирует принять участие в Кубке России — 2023.
15:53
Путин: товарооборот с не поддающимися хамскому давлению странами вырос
Российский президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия в разы нарастила товарооборот с теми странами, которые не поддаются «хамскому внешнему давлению».
15:53
Путин: мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства продлят на 2024 год
Президент России Владимир Путин заявил, что мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства будет продлён на 2024 год.
15:48
Путин поручил закрепить в законе понятие частичной занятости
Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законе понятие частичной занятости.
15:47
Путин: с 1 января 2024 года МРОТ увеличат на 18,5%
Российский президент Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличат на 18,5%.
15:46
Путин заявил, что рост ипотеки составляет 18%
Ипотека растёт опережающими темпами, её рост составляет 18%, заявил президент России Владимир Путин.
15:45
Сулейманов допустил уход из «Краснодара» летом
Полузащитник «Краснодара» Магомед‑Шапи Сулейманов высказался о своём будущем.
15:43
Собянин: Москва заключила 26 торговых соглашений с дружественными странами в этом году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица укрепляет партнёрские отношения с дружественными странами. Так, за этот год было заключено 26 соглашений.
15:42
Путин: Россия в ближайшие пять лет обновит торговый флот, построит минимум 260 судов
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие пять лет существенно обновит торговый флот, планируется построить не менее 260 судов.
15:41
Путин: Россия не закрывает двери для иностранных производителей
Российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных производителей, если они захотят вернуться.
15:39
Юрист Соловьёв назвал банальным пиаром идею шестидневной рабочей недели
Доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьёв раскритиковал в беседе с RT идею шестидневной рабочей недели.
15:37
В МИД Польши заявили, что самолёт с охраной лидера ЮАР задержали из-за опасных материалов
МИД Польши заявил, что самолёт с охраной президента ЮАР Сирила Рамопосы был задержан из-за наличия на борту якобы опасных материалов и незаявленных лиц.
15:37
Олимпийская чемпионка лыжница Сорина родила второго ребёнка
В семье тренера Егора Сорина и лыжницы Татьяны Сориной родился второй ребёнок.
15:35
Агкацев заявил, что «Краснодар» в следующем сезоне готов бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, сможет ли его команда составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.
15:33
Путин: динамика ненефтегазовых доходов России выше прогнозов, в мае плюс 28,5%
Российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что динамика ненефтегазовых доходов России выше прогнозов.
15:28
Путин: Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями
Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтёт особенности их поведения.
15:28
Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе.
15:27
Путин: преимущество России — устойчивая макроэкономическая ситуация
Устойчивая макроэкономическая ситуация стала конкурентным преимуществом России, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума.
15:27
Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата
По данным Агентства стратегических инициатив, которые оно представило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Москва занимает лидирующие позиции в рейтинге российских субъектов по состоянию инвестиционного климата.
15:22
Тьяго Силва — об игре в России: это был один из худших периодов в моей жизни
Бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва вспомнил о периоде, когда он выступал в России.
15:22
Путин — об отказе от нефтегазовой «иглы»: тенденция набирает оборот
Президент России Владимир Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой «иглы» набирает оборот.
15:20
Путин: в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек
Из-за черты бедности в России в 2022 году вышли 1,7 млн человек.
15:18
Лавров: Россия будет поставлять зерно нуждающимся по не зависящим от Запада маршрутам
Глава российского МИД Сергей Лавров на полях ПМЭФ заявил, что Россия обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от Запада маршрутам.
15:17
Путин призвал увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности России
Россия обязана увеличивать расходы на оборону для обеспечения безопасности страны.
15:14
Врач Павлова посоветовала в жаркую погоду пить больше тёплой воды
Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о правилах соблюдения питьевого режима в жару.
15:13
Путин: ценностные подходы к развитию экономики сработали
Ценностные подходы к развитию российской экономики сработали.