Sky News: Бориса Джонсона официально обвинили во лжи парламенту

Парламентский комитет палаты общин Великобритании провёл расследование и опубликовал отчёт, в котором говорится, что Борис Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра страны, вводил в заблуждение депутатов, заявляя, что в его резиденции соблюдали ковидные правила, тогда как там проводились вечеринки. Сам Джонсон назвал этот отчёт «последним ударом ножа в затянувшемся политическом убийстве», пишет Sky News.

В Великобритании авторы парламентского расследования пришли к выводу, что Борис Джонсон несколько раз сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о вечеринках в своей резиденции во время пандемии, сообщает на своём сайте Sky News. Причём нарушения Джонсона посчитали настолько серьёзными, что рекомендовали лишить его поста депутата на 90 дней. Впрочем, Джонсон сам неделей ранее сдал мандат.

В «долгожданном отчёте», как пишет автор статьи, говорится, что Джонсон неоднократно вводил в заблуждение депутатов, утверждая, что на Даунинг-стрит соблюдались все правила во время пандемии. Ему ставят в вину то, что он был «намеренно лицемерен», когда пытался объяснить и оправдать вечеринки, и что он нарушил доверие комитета, который проводил расследование, оскорблял его и пытался запугать, оспаривал его действия, тем самым подрывая демократический процесс.

В качестве дополнительной санкции комитет рекомендовал не выдавать Джонсону пропуск бывшего депутата, по которому он мог бы пройти в парламент после отставки. В понедельник депутаты будут голосовать, стоит ли одобрить отчёт комитета.

Ещё с июня прошлого года комитет по привилегиям палаты общин расследовал, соврал ли Джонсон парламенту, когда уверял, что в его резиденции соблюдались все ковидные правила, а полиция обнаружила, что там проходили вечеринки. В итоге вердикт такой: своей ложью «Джонсон проявил серьёзное неуважение». «Ещё не было прецедента, чтобы премьер-министр преднамеренно вводил палату общин в заблуждение».

Бывший премьер-министр немедленно отреагировал. Он назвал выводы комитета «невменяемыми», а отчёт — «шарадой». Издание приводит слова Джонсона: «Я ошибался, веря комитету и его добросовестности». Он назвал это расследование «последним ударом ножа в затянувшемся политическом убийстве».

Представители тех семей, что потеряли близких во время пандемии, считают, что Джонсона нужно лишить права снова баллотироваться на какую-либо государственную должность. «Это ещё одно мрачное напоминание о том, что, пока такие семьи, как моя, прощались с нашими близкими через Zoom, тот же премьер-министр, который так сильно изначально подвёл нас, нарушал собственные правила, чтобы устроить вечеринку и повеселиться», — приводит издание слова одного из них — Дэвида Гарфинкеля.

После обнародования этого отчёта коллеги Джонсона повели себя по-разному. Лидер либерал-демократов сэр Эд Дэйви назвал Джонсона «лжецом и нарушителем закона», который «относился к общественности с полным пренебрежением».

Но некоторые консерваторы встали на защиту бывшего премьер-министра. Так, Брендан Кларк-Смит сказал, что он «потрясён тем, что прочитал, а также злобными, мстительными и чрезмерными выводами отчёта», пишет Sky News.