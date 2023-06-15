24 Horas: больницы не справляются — Перу переживает самую серьёзную в этом веке вспышку лихорадки денге

Больницы Перу перегружены и не справляются с притоком больных на фоне самой серьёзной в этом веке вспышки лихорадки денге, сообщает Canal 24 Horas TV. В этой южноамериканской стране зарегистрировано уже более 130 тыс. случаев, причём вирусная инфекция поражает в основном стариков и детей.

Больницы не справляются с притоком заболевших, большинство из которых — старики и дети. Эта находящаяся в Андах страна страдает от худшей в этом веке вспышки лихорадки денге. Дожди, жара и приносимые ею комары, а также климатическое явление «Эль-Ниньо» способствуют распространению этой болезни, заявил глава системы социальной защиты Аурелио Орейана.



В этом году были зарегистрированы более 130 тысяч случаев, в два раза больше, чем во время вспышки 2017 года. В Пьюре — эпицентре эпидемии — более 40 тысяч случаев и более 60 погибших.



Санитарная обработка будет проведена приблизительно в 150 тысячах домов.



СЕСАР ОРРЕГО, омбудсмен города Пьюра: 30% инфицированных — дети. И они быстро могут оказаться на пороге смерти. Поэтому нужны педиатры.



Денге — это вирусная инфекция, передаваемая человеку через комаров. Особенно активно она распространяется в самых бедных районах, где нет проточной воды. Там вода хранится в баках, которые становятся питательной средой для комаров.



Больницы перегружены. Лечат только наиболее тяжёлые случаи. По словам главы населённого пункта Сан-Пабло, где заражены 70% жителей, бедные лечатся дома.



ВРАЧ: Высокое число погибших связано, прежде всего, с запоздалым обращение за медицинской помощью.



ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРУ: Обращаться к врачу очень дорого.



МЕДИК: Нам нужна инфраструктура. Её у нас нет. Нужен подготовленный персонал. Его у нас тоже нет.



Правительство объявило чрезвычайное положение в 18 из 24 департаментов* на ближайшие 60 дней.



ДИНА БОЛУАРТЕ, президент Перу: Мы люди. Мы не боги.



Президент Болуарте попросила прощения за ошибки, совершённые в борьбе с лихорадкой денге, и пообещала, что не остановится, пока не сведёт к нулю число случаев.



Дата публикации 14 июня 2023 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)



