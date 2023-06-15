24 Horas: больницы не справляются — Перу переживает самую серьёзную в этом веке вспышку лихорадки денге

Больницы Перу перегружены и не справляются с притоком больных на фоне самой серьёзной в этом веке вспышки лихорадки денге, сообщает Canal 24 Horas TV. В этой южноамериканской стране зарегистрировано уже более 130 тыс. случаев, причём вирусная инфекция поражает в основном стариков и детей.
Больницы не справляются с притоком заболевших, большинство из которых — старики и дети. Эта находящаяся в Андах страна страдает от худшей в этом веке вспышки лихорадки денге. Дожди, жара и приносимые ею комары, а также климатическое явление «Эль-Ниньо» способствуют распространению этой болезни, заявил глава системы социальной защиты Аурелио Орейана.
В этом году были зарегистрированы более 130 тысяч случаев, в два раза больше, чем во время вспышки 2017 года. В Пьюре — эпицентре эпидемии — более 40 тысяч случаев и более 60 погибших.
Санитарная обработка будет проведена приблизительно в 150 тысячах домов.
СЕСАР ОРРЕГО, омбудсмен города Пьюра: 30% инфицированных — дети. И они быстро могут оказаться на пороге смерти. Поэтому нужны педиатры.
Денге — это вирусная инфекция, передаваемая человеку через комаров. Особенно активно она распространяется в самых бедных районах, где нет проточной воды. Там вода хранится в баках, которые становятся питательной средой для комаров.
Больницы перегружены. Лечат только наиболее тяжёлые случаи. По словам главы населённого пункта Сан-Пабло, где заражены 70% жителей, бедные лечатся дома.
ВРАЧ: Высокое число погибших связано, прежде всего, с запоздалым обращение за медицинской помощью.
ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРУ: Обращаться к врачу очень дорого.
МЕДИК: Нам нужна инфраструктура. Её у нас нет. Нужен подготовленный персонал. Его у нас тоже нет.
Правительство объявило чрезвычайное положение в 18 из 24 департаментов* на ближайшие 60 дней.
ДИНА БОЛУАРТЕ, президент Перу: Мы люди. Мы не боги.
Президент Болуарте попросила прощения за ошибки, совершённые в борьбе с лихорадкой денге, и пообещала, что не остановится, пока не сведёт к нулю число случаев.
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