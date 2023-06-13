ERR: каждый 16-й четвероклассник в Латвии не умеет читать
Результаты международного исследования PIRLS 2021 показывают, что навыки чтения у латвийских школьников ухудшились, причём этот показатель у 6% четвероклассников не достигает даже минимального уровня. Как передаёт ERR, профессор факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета, ведущий научный сотрудник Антра Озола отметила, что результаты исследования показали самые низкие достижения за последние 20 лет, однако они всё равно остаются выше среднего показателя.
«Выборка одинаковая во всех странах — не менее 4000 учащихся. В Латвии представлены все типы школ и регионов. Авторы исследования считают, что 4-й класс — это возраст, когда все дети должны уметь читать. Данные для исследования собирают, согласно процедуре, за два урока, когда ученики читают текст и отвечают на вопросы», — сказала она.
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