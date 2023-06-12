France 2: мэру Карнака выделили госохрану из-за угроз ценителей древностей

Мэр французского города Карнак Оливье Лепик был помещён под защиту государства после получения множества смертельных угроз в социальных сетях, сообщает France 2. Градоначальник навлёк на себя гнев общественности, выдав разрешение на строительство магазина на территории, возможно, представляющей археологическую ценность. Как напоминает телеканал, в Карнаке находится крупнейшее в мире скопление древних каменных сооружений, получивших название менгиров.

Оливье Лепик больше никуда не ходит без них. Со вчерашнего дня его постоянно сопровождают двое жандармов. Мэру Карнака была предоставлена государственная охрана из-за угроз в социальных сетях.

ОЛИВЬЕ ЛЕПИК, мэр города Карнак: Замечательная гильотина, вполне очевидная по смыслу. «Готовься, мы идём...».

Сотни сообщений, полных ненависти, адресованных ему и его семье. Причина — уничтожение возможных менгиров* в ходе строительства магазинов товаров для дома, разрешение на строительство которого подписал мэр.

ОЛИВЬЕ ЛЕПИК: Появилась тройка (СМИ. — ИноТВ), которая меня обвинила практически автоматом… Гипермаркет! Я коррумпирован! Мне дали взятку! Культурное наследие Бретани! Приплели всё. И проиллюстрировали фотографиями Карнакских камней**, которые находятся в трёх километрах от промышленной и коммерческой зоны, в которой произошёл этот инцидент. Так что, разумеется, это была довольно взрывоопасная тема.

В этом городе, получившем всемирную известность, благодаря каменным изваяниям тысячелетней давности, строительство невозможно без предварительной археологической диагностики. В 2019 году место расположения будущего магазина было изрыто службами Дирекции по культурным делам. На месте они обнаружили ряд древних стел. По словам археолога-любителя, пролившего свет на это дело, этот проект никогда не должен был увидеть свет.

КРИСТИАН ОБЛЕЦ, археолог-любитель: Когда место раскопок нашли и зафиксировали, мэрия сказала: «Нет, Региональная комиссия по культурным делам его не регистрировала». Конечно, регистрировала, это закон.

Только вот у государственной организации другая версия событий. Как указало учреждение в заявлении, «учитывая всё ещё неопределённый характер и небольшое количество каменных обломков, выявленное диагностикой, факт покушения на объект, представляющий высокую археологическую ценность, не установлен».

Дирекция дала указание провести дополнительные раскопки, которые так и не были выполнены. Мэр отрицает какую-либо оплошность со своей стороны и говорит о беспорядке в работе административных служб.

ОЛИВЬЕ ЛЕПИК: Постановление дирекции появилось в 2015 году, но оно не нашло отражения в местном плане развития коммуны 2018 года. Ни Дирекция, ни коммуна не несут за это ответственности. Здесь 3800 гектаров, где на каждом шагу есть предписание об археологических раскопках. Разумеется, есть места, где система даёт сбой.

К моменту, когда город надеется быть включённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО, споры, вероятно, уже утихнут.

Дата выхода в эфир 11 июня 2023 года.

* Менгир — простейший мегалит в виде установленного человеком грубо обработанного камня или каменной глыбы, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные (прим. ИноТВ).

** Карнакские камни — условное название крупнейшего в мире скопления мегалитических сооружений около французского города Карнак в Бретани (прим. ИноТВ).

