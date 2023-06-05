France 24: в Польше полмиллиона протестующих собрались на одну из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма

Полмиллиона поляков вышли на улицы Варшавы, чтобы принять участие в одной из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма в 1989 году, сообщает France 24. Участники акции протеста съехались в столицу, чтобы сказать нет авторитарной Польше, говорится в материале.
Организаторы заявляют, что это была одна из крупнейших демонстраций со времён падения коммунизма в 1989 году. Полмиллиона поляков вышли на улицы Варшавы под красными и белыми цветами национального флага, чтобы сказать нет авторитарной Польше.
34 года спустя после завершения в стране коммунистического режима правительство отменило многие из полученных свобод. Люди съехались со всей страны в качестве демонстрации силы, откликнувшись на призыв бывшего премьер-министра и главы центристской оппозиционной партии Дональда Туска.
ДОНАЛЬД ТУСК, бывший премьер Польши: Мы сегодня здесь для того, чтобы Польша, Европа и мир увидели, насколько мы сильны и что многие из нас готовы, как 30—40 лет назад, вновь бороться за демократическую и свободную Польшу, за наши права.
Борются они с популистской националистической партией «Право и справедливость», которая находится у власти с 2015 года. Её обвиняют в подрыве верховенства закона, в превращении государственных СМИ в рупор правительства, в поддержке гомофобии и в нападках на права женщин.
ЖЕНЩИНА: Я пришла сюда для защиты демократии, поскольку не могу терпеть то, как разрушаются парламент и Конституционный суд и уменьшается значение Европейского союза.
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: По-моему, эти перемены уже происходят. Эти преобразования необходимы и, конечно же, произойдут — медленно, но верно.
Но несмотря на то что внутри страны и за её пределами польское правительство подвергается критике, российский конфликт в соседней Украине укрепил его, поскольку оно стало одним из ведущих голосов против Кремля в Европе.
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