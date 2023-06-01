CNN: Вашингтон поддержал предложенный Киевом мирный саммит на Украине — даже без участия России

14:04
Нарышкин: США и Европа стремятся поддерживать украинский конфликт в горячей фазе
Стремление США и Европы поддерживать украинский конфликт в горячей фазе оказывает дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе.
14:03
Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации в общую палату
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов переведён в общую палату.
14:00
Минсельхоз России заявил о росте экспорта рыбы в дружественные страны на 40% в 2022 году
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил об увеличении экспорта рыбы в дружественные страны на 40% в 2022 году.
13:59
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что вопрос о новой волне мобилизации не затрагивается
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в дискуссиях на доступных ему площадках вопрос о новой волне частичной мобилизации не затрагивается.
13:58
Мошенники обманывают детей в интернете через компьютерные игры
В российских банках предупредили, что объектами мошеннических атак в интернете становятся не только взрослые, но и дети. Для них злоумышленники применяют особые схемы.
13:58
«Газпром», ЯТЭК и ИНК претендуют на участок в Якутии с ресурсами газа свыше 200 млрд кубов
«Газпром», Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) и Иркутская нефтяная компания (ИНК) подали заявки на аукцион на газовый участок Сунтарский 1 в Якутии с перспективными ресурсами более 200 млрд куб. м.
13:55
В России с 1 июня вейпы можно будет купить только в стационарных магазинах
В России с 1 июня вступает в силу закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов. Как уточняется, запрет среди прочего действует на открытую выкладку и демонстрацию такой продукции в магазинах.
13:53
Лукашенко: Киев не воспользовался мирными вариантами решения ситуации
У украинских властей было много вариантов для мирного урегулирования ситуации, но они ими не воспользовались.
13:51
Рыбакина победила Носкову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции.
13:47
Болельщики «Ростова» песнями проводили команду на матч 30-го тура РПЛ с ЦСКА
Фанаты «Ростова» проводили команду на заключительный, 30-й тур чемпионата России с ЦСКА.
13:45
Мэр Горловки заявил о ранении ребёнка при обстреле города украинцами
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении ребёнка при обстреле города украинцами-нацистами.
13:44
Большинство россиян мечтают жить рядом с морем
Мебельная компания Mr.Doors провела исследование, чтобы выяснить, каким видится россиянам идеальное место для жизни.
13:44
Третий турнир Radio Monte Carlo Golf Cup пройдёт в Москве 3 июня
В Москве третий турнир Radio Monte Carlo Golf Cup, объединяющий спорт, музыку и деловую программу для бизнес-сообщества, пройдёт в субботу, 3 июня, в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club.
13:42
В Москве открыли приём заявок от детей и подростков на участие в конкурсе рисунка
В столице стартовал набор участников детского конкурса «Арт-проект: моя Москва!» по направлению «Рисунок».
13:42
Умер актёр из «Пиратов Карибского моря» Серхио Кальдерон
Мексиканский актёр Серхио Кальдерон умер в возрасте 77 лет.
13:40
Захарова: российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях
Загранучреждения России в Соединённых Штатах работают в очень сложных условиях.
13:39
Минобороны: в ДНР и Запорожской области поражены КНП подразделений двух украинских бригад
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты (КНП) подразделений двух украинских бригад.
13:39
Программа проекта «Уличный артист в парках» столицы обещает быть обширной
Победители проекта «Уличный артист в парках», музыканты, танцоры, актёры, художники и другие деятели искусства продемонстрируют свои таланты на площадях Москвы.
13:38
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
13:36
Онищенко заявил, что курение негативно сказывается на деторождении
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, то сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины.
13:36
Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, сколько прочитал книг за последние несколько лет.
13:35
В Москве нарастили объёмы выпуска продукции из орехов и фруктов
В Москве в I квартале 2023 года объём выпуска продукции из переработанных орехов, овощей и фруктов увеличился на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
13:34
МИД России: заморозка счетов финских дипмиссий является зеркальным ответом
В российском МИД заявили, что действия России в отношении счетов финских дипмиссий являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения Финляндии для российских загранучреждений.
13:33
ВСУ весь день обстреливают город Пологи в Запорожской области
Украинские военные весь день обстреливают город Пологи в Запорожской области.
13:32
Польша отправила Молдавии шесть грузовых самолётов с оружием и боеприпасами
Власти Польши отправили в Молдавию шесть грузовых самолётов с оружием и боеприпасами для полиции на фоне «попыток внутренней дестабилизации».
13:27
Актриса Ким Кэтролл вернётся к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»
Актриса Ким Кэтролл, ранее исполнявшая роль Саманты в культовом сериале «Секс в большом городе», вернётся в продолжении ленты под названием «И просто так».
13:27
Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных на Краснолиманском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.
13:25
СЭ: Лунёв тренируется на базе «Зенита»
Бывший голкипер «Байера» Андрей Лунёв проводит тренировки на базе «Зенита».
13:24
Минобороны: подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки в ДНР
Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
13:20
Главы МИД БРИКС обсудят ситуацию вокруг Украины в ходе переговоров в Кейптауне
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что главы МИД стран — членов объединения рассмотрят ситуацию вокруг Украины в ходе совещания 1—2 июня в Кейптауне.
13:20
Главы МИД России и Саудовской Аравии проводят встречу в Кейптауне
Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд проводят встречу в Кейптауне.
13:19
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены до 395 бойцов ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 395 военнослужащих Вооружённых сил Украины.
13:15
МО: штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и «Ахмата» наступают в районе Марьинки
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении в Донецкой Народной Республике.
13:15
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области
Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области.
13:14
Поздняков заявил, что не сомневается в возвращении россиян к международным турнирам
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о скором возвращении российских спортсменов к международным турнирам.
13:13
Мишустин: Россия не должна идти по пути слепого копирования западных IT-решений
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не должна идти по пути слепого копирования решений Запада в отрасли IT.
13:13
Суд оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью с недостоверными данными о ходе СВО
Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из Википедии статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции.
13:07
Жители Шебекина Белгородской области рассказали о сильных ночных обстрелах со стороны ВСУ
Жители города Шебекино Белгородской области рассказали RT о сильных ночных обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины.
13:05
Гендиректор «Севастополя» рассказал, что клуб будет проводить домашние матчи в Крыму
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о готовности клуба проводить домашние матчи в Крыму.
13:05
Госдума приняла законопроект о госрегулировании табачного рынка
Депутаты Государственной думы России приняли во втором, а также окончательном третьем чтении законопроект о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным.
13:04
Уголовное дело о халатности возбудили в Ростове-на-Дону после обрушения трибун
Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону после обрушения трибун во время детского футбольного матча.
13:01
Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным больше года.
12:56
Bild: Кейн решил не переходить в «Баварию»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в МЮ.
12:55
МИД: Россия не разрушает договорно-правовую базу с Украиной, этим занимается Киев
Россия не разрушает намеренно существующую договорно-правовую базу с Украиной, это делает Киев, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
12:54
Алькарас — о сравнении с Надалем и Джоковичем: хочется верить, что я не чья-то копия
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сравнении себя с легендарными теннисистами.
12:53
МИД России: ни одна страна не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями
Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями. Об этом заявили в МИД России, комментируя данные о слежке спецслужб США через смартфоны.
12:53
Минобороны: нарушения госграницы при попытке теракта ВСУ в Шебекине не допущено
Минобороны России проинформировало, что нарушения госграницы при попытке теракта украинских боевиков в районе города Шебекино Белгородской области не допущено.
12:49
Синоптик Ганьшин спрогнозировал прохладные выходные с дождями в Москве
Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается нежаркая погода с дождями. Дневная температура не превысит +15 °С.
12:49
МИД: Россия оценит вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО
Россия должна будет оценить вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО.
12:47
Лавров и глава МИД Индии высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили динамику сотрудничества двух стран.