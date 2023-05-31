Frankfurter Rundschau: в Германии прошла крупная операция по аресту сторонников ИГ

Немецкая полиция провела крупную операцию по задержанию сторонников «Исламского государства»*, сообщает Frankfurter Rundschau. В ней было задействовано более 1000 сотрудников. Обыски прошли на 100 объектах. В результате семеро человек были арестованы. У многих из них есть гражданство Германии. Их обвиняют в сборе и хранении денежных средств, предназначенных для передачи членам террористической организации.

Немецкая полиция провела крупную операцию по задержанию предполагаемых сторонников «Исламского государства» (ИГ)*, сообщает Frankfurter Rundschau. Она прошла сразу в нескольких землях, и в ней было задействовано более 1000 сотрудников правоохранительных органов. Всего обыски прошли на 100 объектах. Семеро человек были арестованы. Мужчины и женщины, у многих из которых есть гражданство Германии, в ближайшее время предстанут перед судом.

Их обвиняют в том, что они были частью международной сети по финансированию террористической организации. Одни занимались сбором средств, хранением их на банковских или цифровых счетах, другие — передачей денег членам ИГ в Сирии или находящимся там посредникам. Общая сумма предоставленной финансовой помощи составляет не менее €65 тыс.

Группа годами действовала в социальных сетях. Собранные средства шли на улучшение условий содержания членов террористической организации в курдских тюрьмах на севере Сирии. Некоторым из них деньги помогли сбежать из заключения. Десятки женщин из ИГ таким образом смогли вернуться в Германию, но были задержаны сразу после прибытия и предстали перед судом.

«Исламское государство» годами контролировало большие территории в Сирии и соседнем Ираке. В июне 2014 года оно объявило так называемый халифат и заявило о своём праве на лидерство в рамках глобального джихада. На данный момент радикалы утратили свои территории, но ячейки ИГ до сих пор действуют в обеих странах.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.