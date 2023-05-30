NTD: перуанская столица превратилась в цирк под открытым небом

В столице Перу Лиме с размахом отпраздновали День клоуна. Как передаёт NTD, сотни артистов в ярких костюмах хотят не только порадовать людей, но и напомнить о ценности своей профессии, поскольку слово «клоун» часто используют как оскорбление.

Танцы, шутки и смех. Сотни артистов в ярких костюмах идут колонной по центру Лимы. Так здесь ежегодно празднуют День клоуна.

Яркая процессия неизменно привлекает внимание публики. Клоуны здесь есть и весёлые, и грустные. Но каждый вызывает улыбку.

УЧАСТНИК ПАРАДА: Когда дела идут плохо, люди грустят, а мы приносим радость. Когда нет настроения, раздражают политики или не хватает денег, мы вызываем у людей улыбки. Это искусство.

Участники праздника хотят не только порадовать людей, но и напомнить о ценности своей профессии.

УЧАСТНИК ПАРАДА: Слово «клоун» часто используют как оскорбление. Например, говорят: «Не будь клоуном» или «Он ведёт себя как клоун». Нам, клоунам, из-за этого немного грустно, немного обидно. Я изо всех сил стараюсь хорошо сыграть своего персонажа».

В День клоуна перуанцы с особым почтением вспоминают артиста цирка Хосе Альвареса, который был известен в 80-х годах. Его знали под сценическим именем Тони Перехиль. Клоун выступал в бедных районах разных городов, куда приезжал с цирком шапито.

Дата выхода в эфир 26 мая 2023 года.