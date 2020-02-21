El País: российские воздушные гимнасты покорили зрителей циркового фестиваля в испанской Жироне

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В Ростуризме назвали подходящие для экстремального туризма регионы
В Ростуризме рассказали RT, какие регионы России подходят для необычного и экстремального туризма.
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Глава Примеры причислил Смолова к легендам футбола
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас причислил российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова к легендам футбола.
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Васильев заявил, что Кристина Резцова заслужила выступить на ЧМ по биатлону
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российская биатлонистка Кристина Резцова заслужила выступить на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
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Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом
Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
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Иверсен считает, что Россия могла заплатить водителю снегохода для помощи Большунову
Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен поддержал соотечественника Симена Крюгера, который заявил, что на победу Александра Большунова в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере мог повлиять снегоход, который шёл рядом.
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Пристайко обсудил с Генсеком ООН реинтеграцию Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко провёл встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой стороны обсудили восстановление и реинтеграцию Донбасса.
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В Примере назвали Смолова новым царём «Сельты»
Пресс-служба испанской футбольной Примеры назвала российского нападающего Фёдора Смолова новым царём клуба «Сельта» из Виго.
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ЦПВС сообщил о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе
Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну военной техники и боеприпасов. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Замглавы Росимущества Дагестана подозревают в превышении полномочий
Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, в его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.
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Крал: заплаченные за меня «Спартаком» миллионы не давят
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как относится к собственной трансферной стоимости.
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Крал объяснил, почему предпочёл «Спартак» возможности сыграть в Лиге чемпионов
Полузащитник Алекс Крал объяснил, почему решил перейти в «Спартак» летом прошлого года из чешской «Славии».
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Крал: у «Спартака» ещё не всё потеряно в чемпионате России
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о перспективах команды в весенней части РПЛ.
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Яровинский признался, что мог остаться в «Витессе» после ухода Слуцкого
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский заявил, что мог остаться в нидерландском футбольном клубе «Витесс», несмотря на увольнение бывшего главного тренера Леонида Слуцкого.
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Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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СМИ: «Локомотив» и ЦСКА интересуются бразильским футболистом
Московские футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в приобретении нападающего бразильского «Брагантино» Артура Виктора Гимараэша.
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Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
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Норвежский лыжник Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв
Норвежский лыжник Сьюр Рёте остался недоволен своим выступлением в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере, отметив, что мог уйти в отрыв вместе с россиянином Александром Большуновым.
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Яровинский объяснил, почему «Рубин» не подписал контракт с Комличенко
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему не удалось подписать контракт с форвардом сборной России по футболу Николаем Комличенко, который впоследствии перешёл в московское «Динамо».
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Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
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Павел Дуров ликвидировал две связанные с криптовалютой и мессенджером Telegram фирмы в Великобритании
Согласно записи в официальном регистре компаний Великобритании Companies House, 11 февраля 2020 года две фирмы — Telegram UK Holdings Limited и Telegram Systems LLP — прекратили своё существование.
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Большунов отреагировал на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода
Российский лыжник Александр Большунов ответил на слова норвежского лыжника Симена Крюгера, который заявил, что на успех россиянина в масс-старте на 34 км на этапе «Ски Тура» в Мерокере мог повлиять снегоход, который шёл рядом.
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В АТОР оценили убытки туроператоров из-за коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила убытки российских туроператоров на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Самедов назвал глупостью уход Ерёменко из «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что не понимает, почему хавбек Роман Ерёменко покинул клуб.
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Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
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Замглавы Росгвардии Плохой стал генерал-полковником
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении нового звания заместителю директора Росгвардии Олегу Плохому. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Яровинский рассказал, интересовался ли «Рубин» Кокориным
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос, рассматривал ли клуб вариант приглашения в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который в итоге перешёл на правах аренды в «Сочи».
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В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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В Госдуме оценили предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады Украины Елены Мошенец провести «выборы» в Крыму на границе с полуостровом.
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В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: Большунов всех разбил
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
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Учёные назвали новый вид улиток в честь Греты Тунберг
Учёные обнаружили в Брунее новый вид улиток, тяжело реагирующий на изменения климата, и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом информирует Biodiversity Data Journal.
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Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер считает, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову в масс-старте на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
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RT в рамках проекта #ПочтаПобеды представил историю Екатерины Григорьевны Дёминой
В рамках проекта #ПочтаПобеды опубликована ещё одна история, героиней которой стала Екатерина Григорьевна Дёмина.
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«Атланта» одолела «Майами» в НБА, Янг набрал 50 очков
«Атланта Хоукс» одержала победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут выполнять автоматическую посадку, технология уже внедряется. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
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«Хьюстон» нанёс «Голден Стэйт» пятое поражение подряд в НБА
«Хьюстон Рокетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал RT предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Василевский прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время в НХЛ
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский потерпел первое поражение за 22 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в основное время.
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Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента
Российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Клопп ответил на письмо юного болельщика МЮ, попросившего о поражении «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп написал ответное письмо десятилетнему болельщику «Манчестер Юнайтед» Дарагу Керли.
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Рауф Арашуков читает в СИЗО «Войну и мир»
Обвиняемый в причастности к убийствам Рауф Арашуков читает в СИЗО «Лефортово» «Войну и мир». Об этом он рассказал специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, который посетил его.
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Футболист «Аякса» Бабел спародировал симуляцию соперника в матче ЛЕ
Нападающий нидерландского «Аякса» Райан Бабел во время матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы передразнил защитника испанского «Хетафе» Аллана-Ромео Ньома, который слишком активно начал демонстрировать боль после столкновения.
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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции
Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Хоккеист «Нью-Джерси» призвал фокусироваться не только на Овечкине
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» и высказался о результативности форварда столичного коллектива Александра Овечкина.
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В Магадане рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-2
Состояние пятерых пострадавших при жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Магадане оценивается как стабильное, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от первого поражения в НХЛ за 12 матчей
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Голкипер «Монреаля»: я помог Овечкину не забросить 700-ю шайбу в НХЛ
Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал тот факт, что российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не удалось забросить 700-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Иране стартовали парламентские выборы
Выборы в парламент проходят в пятницу, 21 февраля, в Иране. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:30 мск).