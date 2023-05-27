SVT: «Надо быть начеку» — в Швеции опасаются «плавного сползания в тоталитаризм»

Шведское общество постепенно скатывается в сторону тоталитаризма, поскольку государство усиливает контроль над населением, а рядовые шведы утрачивают свои гражданские права и свободы, передаёт телеканал SVT. С таким предостережением выступила генеральный секретарь Шведской коллегии адвокатов Мия Эдваль Инсуландер. Юрист обеспокоена тем, что политики уделяют слишком много внимания ужесточению мер по борьбе с бандитизмом.
Шведское общество «медленно дрейфует» в более тоталитарном направлении, заявила генеральный секретарь национальной Коллегии адвокатов Мия Эдваль Инсуландер в эфире телеканала SVT, которая выступила с резкой критикой межпартийного Соглашения Тидё. По мнению адвоката, шведское государство за последние пару лет усилило контроль над населением, что наносит ущерб его гражданским свободам.
Эдваль Инсуландер убеждена, что в правовой политике скандинавского королевства произошёл сдвиг, при котором политики и правого, и левого толка слишком много внимания уделяют ужесточению мер по борьбе с бандитизмом. Адвокат подвергла критике предложения сторон Соглашения Тидё о внедрении в правовую систему страны института анонимных свидетелей, тайном наблюдении и депортации членов преступных банд без шведского гражданства до совершения преступления. По её мнению, в противном случае это приведёт Швецию к «плавному сползанию в тоталитарное общество», пишет SVT.
По словам юриста, положение Швеции может ухудшиться, если принципы правовой определённости будут подорваны. «Если у нас установится другой, более авторитарный режим, то шведскому обществу будут нужны инструменты для защиты прав граждан», — заявила Мия Эдваль Инсуландер. Генсек Коллегии адвокатов подчеркнула, что шведам «надо быть начеку» и осознавать возможные риски, связанные с усиленным контролем со стороны государства, отмечает SVT.
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