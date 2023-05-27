SVT: «Надо быть начеку» — в Швеции опасаются «плавного сползания в тоталитаризм»

Шведское общество постепенно скатывается в сторону тоталитаризма, поскольку государство усиливает контроль над населением, а рядовые шведы утрачивают свои гражданские права и свободы, передаёт телеканал SVT. С таким предостережением выступила генеральный секретарь Шведской коллегии адвокатов Мия Эдваль Инсуландер. Юрист обеспокоена тем, что политики уделяют слишком много внимания ужесточению мер по борьбе с бандитизмом.

Шведское общество «медленно дрейфует» в более тоталитарном направлении, заявила генеральный секретарь национальной Коллегии адвокатов Мия Эдваль Инсуландер в эфире телеканала SVT, которая выступила с резкой критикой межпартийного Соглашения Тидё. По мнению адвоката, шведское государство за последние пару лет усилило контроль над населением, что наносит ущерб его гражданским свободам.

Эдваль Инсуландер убеждена, что в правовой политике скандинавского королевства произошёл сдвиг, при котором политики и правого, и левого толка слишком много внимания уделяют ужесточению мер по борьбе с бандитизмом. Адвокат подвергла критике предложения сторон Соглашения Тидё о внедрении в правовую систему страны института анонимных свидетелей, тайном наблюдении и депортации членов преступных банд без шведского гражданства до совершения преступления. По её мнению, в противном случае это приведёт Швецию к «плавному сползанию в тоталитарное общество», пишет SVT.