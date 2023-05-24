Spiegel: масштабы современного рабства растут — правозащитники насчитали 50 млн жертв по всему миру

В настоящий момент 50 млн человек во всём мире «находятся в ловушке современного рабства», сообщает Der Spiegel со ссылкой на новый доклад австралийской правозащитной организации Walk Free. На 10 млн больше людей, чем пять лет назад, вынуждены работать или состоять в браке против своей воли. Особенно подвержены риску эксплуатации те, кто покидает свои дома из-за изменения климата, конфликтов и экстремальных погодных явлений.

Число людей, ставших жертвами современных форм рабства, за последние годы значительно возросло. Об этом свидетельствуют обновлённые данные рейтинга Global Slavery Index, составленного некоммерческой правозащитной организацией Walk Free, сообщает Der Spiegel.

По оценкам организации, в настоящий момент 50 млн человек во всём мире «находятся в ловушке современного рабства» — на 10 млн больше, чем пять лет назад. Более половины из них — примерно 27,6 млн — подвержены подневольному труду. ​​22 млн человек состоят в принудительном браке.

В докладе организации отмечается, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за изменения климата, конфликтов и экстремальных погодных явлений, особенно подвержены риску эксплуатации. Ограничение прав женщин во всём мире, а также экономические и социальные последствия пандемии коронавируса значительно усугубляют ситуацию.

Современные формы рабства наиболее распространены в Северной Корее, Эритрее, Мавритании, Саудовской Аравии, Турции, Таджикистане, Объединённых Арабских Эмиратах, России, Афганистане и Кувейте, утверждается в докладе.

Но даже в самых важных промышленно развитых и развивающихся странах G20 огромное число людей подвергается современным формам рабства. По данным организации, только в Индии этот показатель составляет 11 млн человек, в Китае — 5 млн, в России — 1,8 млн, в Турции — 1,3 млн и в США —1,1 млн.

Кроме того, правозащитники подвергают критике импорт товаров, которые производятся в условиях, основанных на принуждении или зависимости. Стоимость так называемых «товаров риска», ежегодно импортируемых в страны G20, составляет $468 млрд. К ним относятся, в частности, электроника, одежда и пальмовое масло. Правозащитники утверждают, что страны G20 через свои цепочки поставок несут косвенную ответственность за половину всех жертв современного рабства.

«Современное рабство пронизывает все аспекты нашего общества. Оно вплетено в нашу одежду, освещает нашу электронику и придаёт вкус нашей еде», — говорится в заявлении директора и основателя Walk Free Грейс Форрест.

В рейтинг Global Slavery Index попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключённые, работающие по месту отбывания наказания, так как, по сути, они работают недобровольно.